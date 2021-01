Cecilia Rodriguez si rinnova: look sbarazzino con la nuova frangia

Cecilia Rodriguez sfoggia un nuovo taglio di capelli. La sorella di Belen ha optato per una frangia sottile, grande trend per il 2021.

Tempo di cambiamenti per Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen ha deciso di dare un taglio alla chioma e ha scelto la frangia per rinnovare il suo look. Leggera e fine è in linea con la moda del momento. I capelli rimangono lunghi dando un tocco sbarazzino al suo look. Anche il colore è rinnovato. Nelle storie mostra i capelli castano dorato ondulati. L’acconciatura è stata realizzata nell’ambito di una campagna fotografica.

Dopo i mesi di stop, la Rodriguez ritorna al lavoro. Intanto in questo periodo di lockdown si è potuta dedicare alla sua storia d’amore con Ignazio Moser. La relazione tra i due procede a gonfie vele dopo anni. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip. Nonostante alcune voci su una presunta crisi in estate, i due sembrano essere affiatati come non mai. Spesso hanno condiviso pubblicamente il desiderio di costruirsi una famiglia. Per ora nessuna dolce attesa per Cecilia che intanto si prepara a sostenere la sorella nella sua seconda gravidanza. Belen non si è espressa ancora in merito nulla ma sempre più indizi confermano la notizia divulgata da Novella 2000.

Cecilia Rodriguez rinnovata: frangetta, nuova collaborazione e tatuaggio new entry

Il cambio look di Cecilia Rodriguez viene apprezzato molto dai suo 4,3 milioni di follower. Ma questa non è la sola novità nella vita della Rodriguez. Su Instagram annuncia infatti che si lancerà in un nuovo progetto lavorativo. Ha avviato una collaborazione con il brand di arredamento e design, Casa Tua.

E non solo ieri ha posta la foto di un nuovo tatuaggio. Una frase in spagnolo dedicata alla nonna. I fan apprezzano anche questa scelta commossi dalle parole affettuose stampate sul polso della Rodriguez.

“Non piangere se mi ami, il tuo sorriso è la mia pace”, la dedicata scelta da Cecilia in onore della nonna.