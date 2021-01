Chiara Ferragni e la pelliccia blu: esplosione di colore per questo Inverno 2021

Non c’è niente da fare. Ormai è assodato che i colori accesi e brillanti sono alla base della tendenza della moda del 2021, e non solo per le stagioni più calde: uno degli ultimi look della Ferragni riempie di colore queste giornate invernali.

Chiara Ferragni ci aveva già dimostrato l’importanza del colore. Fin dall’inizio di questo gennaio, infatti, ci ha regalato scatti nei quali indossa le tonalità più disparate. Sarà un caso che il mondo del fashion si sia indirizzato su palette splendenti ed allegre, in un periodo come quello che stiamo vivendo? La cromoterapia sembra funzionare molto bene come alleato contro le giornate “nere” che infestano i mesi più recenti.

Parla chiaro uno degli ultimi look postati su Instagram dalla nostra imprenditrice digitale: sembra non ammettere negatività e malumore.

Incinta all’ottavo mese, Chiara Ferragni si mostra in una pelliccia blu cobalto che ispira calore e morbidezza. Un concentrato di stile ed eleganza per affrontare il freddo di queste giornate ma lasciando che la nostra mente già sogni la primavera.

Inverno 2021: la pelliccia blu di Chiara Ferragni

Pace e relax: sono queste le sensazioni che proviamo guardando l’importante accessorio che completa l’outfit di Chiara Ferragni.

La pelliccia indossata dall’influencer è firmata da un brand italiano, Numero Otto. Il modello prevedere anche una cintura in vita ma, per ovvie ragioni, Chiara la lascia sbottonata e aperta davanti.

Essendo la pelliccia di per sé eccentrica e vistosa, merita il ruolo predominante dell’outfit, senza alcuna interferenza. Dunque è perfetta, così come mostra la Ferragni, su un look sobrio.

Sotto questo caloroso cappotto, Chiara indossa un paio di jeans chiari premaman di Zara, un top grigio con un blazer Yives Saint Laurent e, a completare l’outfit, un paio di anfibi neri firmati The Row.

Un altro accessorio clou che certo non passa inosservato è la borsa Birkin di Hermès, brand molto amato dalla 33enne. Per questa occasione, utilizza la variante in total pink.

Solo pochi giorni fa, ci aveva mostrato la Birkin in blu elettrico, altrettanto vivace, a dimostrazione del fatto che non dobbiamo abbandonarci alla negatività del periodo storico, bensì lasciarci travolgere dai colori perché la primavera è più vicina di quanto si pensi.