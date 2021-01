Colchicina: da papiro egizio a grande speranza contro il Covid-19

L’alcaloide estratto dallo zafferano selvatico potrebbe essere efficace nel contrastare l’infezione da SARS-CoV-2.

Uno studio scientifico realizzato in Canada dimostra l’efficacia di un anti-infiammatorio nella lotta contro il Covid-19. Il farmaco poco costoso, chiamato colchicina, ha fornito una prova clinicamente convincente della sua efficienza nel trattamento anti-coronavirus. Secondo lo studio, il medicinale può ridurre significativamente il rischio di complicazioni e morte da infezione SARS-CoV-2, lanciando un considerevole “messaggio di speranza ai pazienti in terapia intensiva” – ha riferito la scorsa domenica il direttore della ricerca internazionale. Difatti, l’efficacia della colchicina è tale che, se somministrata tempestivamente ai pazienti di nuova diagnosi, potrebbe favorire la riduzione dei ricoveri del 25%. La percentuale è stata dimostrata dallo studio “Colcorona”, presieduto da Jean-Claude Tardif, capo del Montreal Heart Institute (ICM). Il campione del progetto sperimentale è smisurato: supera i 4.000 pazienti tra Canada, Stati Uniti, Spagna, Sud Africa, Brasile e Grecia.

