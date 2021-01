Conoscete la nuora di Gerry Scotti? E’ una giornalista Mediaset – FOTO

Gerry Scotti è da poco diventato nonno, il figlio Edoardo e la moglie gli hanno donato Virginia, la prima nipote. Ma cosa si sa sulla nuora del conduttore?

Il legame tra Gerry Scotti ed il figlio Edoardo è sempre stato molto forte. Di recente insieme alla moglie lo hanno reso nonno della prima nipotina, Virginia. Ma cosa si sa sulla nuora del noto presentatore? Si chiama Ginevra Piola ed è una bellissima ragazza oltre che ambiziosa. Lavora per Mediaset, come il suocero pur avendo un ruolo del tutto diverso. Ginevra infatti, laureatasi nel 2017 all’Università Cattolica del Sacro Cuore, è una giornalista che sta muovendo i primi passi, consapevole di far ancora tanta gavetta. Da come si evince sul profilo Instagram – privato e con pochi follower – Ginevra è una ragazza riservata. Si può ammirare solo la foto in miniatura che la ritrae insieme ad Edoardo al giorno delle nozze, avvenute nel 2018.

Edoardo Scotti e Ginevra, una coppia bellissima: un orgoglio per papà Gerry

A differenza della nuora, Edoardo ama condividere sui social pubblicamente ogni momento bello, molti dei quali insieme alla moglie. Come si vede dalle numerose foto, i due fanno coppia da diversi anni e sono davvero incantevoli insieme, tanto che i commenti sono tenerissimi. In numerosi post il figlio del noto conduttore – che si rivela orgoglioso della coppia – ama scattare le foto alla moglie durante i loro numerosi viaggi.

Su Virginia sicuramente per una questione di privacy e pudore, come giusto che sia, non ci sono foto. Non resta che attendere per conoscere la piccolina di casa.