Coppa Italia, derby tra i “giganti” di Milano: Lukaku e Ibrahimovic ai ferri corti

La rissa in campo consumata tra i due bomber milanesi, Ibrahimovic e Lukaku nei quarti di “Coppa Italia Nazionale” ha fatto non poco “rumore”: i dettagli

Ieri sera sulla emittente televisiva di Rai 1 è andato in scena il derby di Milano, tra Milan e Inter, valido per le semifinali di Coppa Italia Nazionale. Una punizione dal limite, nel finale di Eriksen ha permesso ai nerazzurri di staccare il pass per il penultimo atto della competizione.

Il 2-1 finale al triplice fischio di Chiffi (sostituto dell’infortunato Valeri) però è solo la conclusione di una “sceneggiata” raccapricciante, di una partita che ha visto in più circostanze, accendersi gli animi tra i giocatori in campo. In particolar modo dopo un litigio, tutt’altro che banale tra i due “giganti” e leader delle rispettive compagini milanesi.

Da una parte Lukaku e dall’altra Ibrahimovic. Tutto nasce da un intervento piuttosto irruento del difensore della nazionale maggiore, Alessio Romagnoli sul belga. Lukaku d’istinto si alza e si rende protagonista di un “fare” minaccioso nei confronti dell’ex Roma. I compagni si assembrano in quella zona del campo, finchè arriva dalle retrovie Zlatan Ibrahimovic per un faccia a faccia tra “titani”.

Non certamente uno bello spettacolo per gli appassionati di calcio, ma tanto non basta per fermare l’ira di Zlatan, in difesa del compagno di squadra. Tra i due, già nel passato vi era un “leggero” attrito. Quando entrambi militavano nel Manchester United e solo uno tra i due poteva garantire una maglia da titolare al proprio Mister.



Da allora i due “giganti” non hanno mai avuto un confronto pacifico e di chiarimento ed oggi addirittura si trovano l’uno di fronte all’altro, nella sfida infinita al “trono” della Madonnina.

Il duro confronto tra Ibrahimovic e Lukaku: “Vai a fare…con tua madre”

Nel concitatissimo derby milanese tra Inter e Milan e più precisamente al minuto ’43, “scoppia” una maxi rissa in campo. Finchè Zlatan Ibrahimovic inizia a provocare il dirimpettaio di ruolo. Al che iniziano a “volare” parole poco confortanti per il belga, alcune delle quali rimandano al trasferimento dell’ex “giovanili” dell’Anderlecht, dall’Everton al Chelsea. Il Presidente dei Toffies non prese a cuore la cessione di Lukaku e iniziò a prendere di mira l’ormai suo ex bomber, affermando di aver preferito i Blues, ai riti “vodoo” della madre.

Una “stoccata” che fece imbestialire Lukaku e che è stata poi “riesumata” da Zlatan, ieri sera in un derby divenuto rovente, tutto ad un tratto. “Vai a fare le tue stronzate vudù, asino! Chiama pure tua madre”. Queste le parole di Ibra a Lukaku, che non si è trattenuto ed è arrivato ad un faccia a faccia elettrizzante con tanto di risposta provocatoria: “Non ridermi in faccia, e vai a quel P***e tu e tua moglie”.

Prima del duplice fischio di Valeri, i due vengono ammoniti (Romelu diffidato, salterà le semifinali di Coppa Italia), ma il durissimo confronto continua con la promessa di darsi “battaglia” anche negli spogliatoi.

Le squadre poi fanno il loro ingresso sul campo, nella ripresa, ma Zlatan Ibrahimovic pagherà l’affronto con un doppio giallo, rimediato per un intervento ai danni di Kolarov. Il Milan risentirà per i restanti 45 minuti dell’assenza del “gigante” svedese. Che nel frattempo era tornato sul manto erboso, ad inizio secondo tempo, con un volto più disteso al pari di Lukaku. Sembra dunque che il confronto tra i due si sia risolto con un abbraccio e una stretta di mano