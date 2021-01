Costumi Carnevale bambini fai da te: idee e spunti per far gioire i più piccini!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come realizzare costumi di Carnevale per bambini. Idee e spunti per creare un costume fai da te con la macchina da cucire o altri metodi.

Il Carnevale è ormai vicino e, anche se la pandemia ostacolerà i festeggiamenti, non rinunciate alla gioia da dare i bambini, facendoli mascherare.

Ogni anno, quando arriva il Carnevale, comincia l’indecisione su qual è il vestito migliore da fare indossare ai piccoli. Tuttavia, con pochi semplici passi, potrete riuscire a realizzare un vestito con levostre mani.

Non ci resterà che utilizzare come ingrediente principale l’inventiva e un pizzico di manualità. Anche se a primo impatto può sembrare una cosa difficile, creare un vestito accettabile non è difficile come sembra. In realtà, è un lavoro stimolante, divertente e soprattutto economico.

Ma da dove partire per realizzare un buon vestito di Carnevale ? Dopo avervi spiegato come realizzare decorazioni di Carnevale, ecco come creare un vestito fai da te.

Come realizzare un vestito di Carnevale per bambini fai da te

Per fare un ottimo lavoro, dovete curare ogni dettaglio nei minimi particolari in modo tale che il vestito si presenti originale e simpatico.

Una volta che avete ben chiaro il vestito che volete creare, iniziate a pensare al materiale da usare. Rovistate negli armadi per trovare gli oggetti e i capi che ormai non usate più e riciclateli.

Non vi sarà difficile trovare magliette, pigiami, tute, camicie, giacche, lenzuola, cartoni, plastica, polistirolo, carte, cartoncini e giornali. Anche se a primo impatto, tutto ciò vi sembrerà superfluo ogni oggetto può servirvi a creare la base del vostro vestito o anche gli oggetti a completare il tutto.

Le tute oppure i pigiami, meglio se di colore unico e sgargiante, sono ideali per ricreare dei vestiti di animali. Potete usare, invece, i contenitori delle tisane o del thè che, se ritagliati nel modo giusto, possono ricreare moltissimi accessori come, per esempio, degli occhiali.

Anche un banale cerchietto per i capelli, con la giusta immaginazione e manualità, può diventare la più bella tra le corone. Insomma, un pò tutto può essere utilizzato per dare vita ad un outfit di Carnevale.

Altre idee

Se, invece, non riescite a trovare nulla di vostro gradimento, anche su internet, è molto semplice ormai acquistare stoffe a tema carnevalesco.

Se non vi piace il cucito, non vi demoralizzare, basterà sapere che ci sono molti altri metodi come le colle per stoffa, colla a caldo, adesivi a strappo (tipo velcro) oppure anche adesivi termosaldante da usare insieme al ferro da stiro.

Ricordatevi che il vestito di Carnevale deve essere estremamente comodo. Cosa aspettate? Non vi resta che passare all’azione e dare vita ad un costume di Carnevale originale e simpatico e soprattutto inimitabile.