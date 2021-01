Cristina Buccino, sexy in body a bretelle trasparente: si vede tutto – FOTO

Cristina Buccino ha pubblicato una foto su Instagram, in cui mette in risalto un outfit white a bretelle con le trasparenze in evidenza

Bellissima e “glaciale”, la modella e sexy influencer di Instagram, Crisitna Buccino è ancora una volta l’ago della bilancia di una bellezza limpida e a tratti sensuale. La somiglianza con Belen, non la “spaventa”, anzi la “carica” in vista della definitiva ascesa nel mondo dello spettacolo.

E’ proprio in questo settore, che il personaggio di Crì si afferma definitivamente dopo aver frequentato il liceo “Socio Psico-pedagogico” a Roma. La Buccino vanta un ottimo appeal in ambito “moda”. Dove ha partecipato a diverse passerelle e campagne pubblicitarie che hanno contribuito a fare il “salto di qualità” definitivo.

Come se non bastasse, non potevano mancare le partecipazioni ai reality show della Mediaset e in particolare, l’“Isola dei Famosi”. Durante le riprese e le sfide si è fatta valere in maniera tale, da cancellare qualsiasi dubbio sulle qualità di una predestinata

Cristina Buccino, fascino e delicatezza all’ombra delle trasparenze

Il livello di sex appeal di Cristina Buccino ha raggiunto “vette” impensabili al giorno d’oggi. Il valore di una modella, che sin dall’inizio si è specializzata nel settore dello spettacolo è visibile da tutte le prospettive, sulla piattaforma Instagram, dove ha instaurato un rapporto molto intimo con i fan

In passato, il personaggio di un fascino così “irruento”, come quella della Buccino è stato accostato a diversi uomini famosi. Da Andrea Iannone ad Alex Belli e persino Cristiano Ronaldo, le avrebbe dedicato un “baciamani” per una bellezza che squarcia il cuore dei più deboli, a prima vista.

Constatata la popolarità di Cristina, la web influencer numero 75 in Italia sembra trascorrere la maggior parte del suo tempo su Instagram. La foto dell’ultima ora mostra una donna, espressione di purezza e fascino mai riscontrati prima.

Body bianco a “bretelle” su fisico, quasi “scolpito” per l’occasione e trasparenze evidenti, riscontrate sotto la biancheria. I fan letteralmente allibiti, si chiedono dove fosse il reggiseno: e voi invece notate particolari di una bellezza dolce e sensuale, come quella di Cristina?