Eleonora Daniele e quel dolore straziante mai superato

Durante la puntata di Storie italiane, la conduttrice racconta il dolore che l’ha colpita aprendosi durante l’intervista con Asia Argento.

Momenti toccanti quelli vissuti durante l’ultima puntata di Storie italiane dove Eleonora Daniele si apre a una confidenza in un tête-à-tête con Asia Argento.

Le due donne dello spettacolo sono accomunate da un grande dolore: quello della morte di un fratello. Per Asia sono passati tanti anni ma ancora non riesce a metabolizzarlo così come la conduttrice di Rai uno.

Anna, la sorella di Asia è morta nel 1994 a causa di un incidente in motorino. Era la figlia di sua madre Daria Nicolodi (scomparsa nel 2020) e lo scultore Mario Ceroldi, di tre anni più grande dell’attrice.

Eleonora Daniele invece ha perso il fratello Luigi, affetto da autismo, nel 2015: era stato ricoverato in una struttura specializzata a Padova ed è venuto a mancare a soli 44 anni.

La ferita ancora aperta della conduttrice

La Daniele parlando della perdita di Asia Argento commenta così: “È un dolore che anche io conosco. Personalmente ancora non riesco a elaborarlo, questo lutto“.

E prosegue rimuginando sulla sua ferita ancora aperta: “Se tornassi indietro farei, direi, mi comporterei… C’è una specie di non detto dentro di me“.

Dopodiché chiede all’attrice: “Tu vivi questa cosa?“, in riferimento ai sensi di colpa che si porta dentro.

La figlia del re dell’horror risponde comprendendo e condividendo il dolore della giornalista: “Quando ho scritto di mia sorella Anna e ho scritto di questo lutto mi sono accorta che ancora non avevo elaborato, che avevo tanta rabbia contro me stessa, tanti sensi di colpa, tanto rammarico“.

Solo attraverso la scrittura è riuscita a metabolizzare il dolore della perdita di sua mamma Daria e sua sorella Anna (nome che ha dato anche alla figlia avuta con Morgan): “Consiglio a tutti di scrivere come ci sentiamo”, conclude l’attrice.