Eleonora Daniele, conoscete la storia del fratello? È straziante

Eleonora Daniele è una donna molto riservata ma ogni tanto si lascia andare come per la storia del fratello, la conoscete?

Eleonora Daniele è una donna tutta d’un pezzo. Una giornalista apprezzata e molto amata dal pubblico. Molti conoscono oggi alcuni lati della sua vita privata come il matrimonio e la nascita della sua piccola, ma molti altri non sanno che la presentatrice di Storie Italiane non ha passato sempre un buon periodo come quello di oggi.

In generale lei è una persona molto riservata però in qualche occasione ha raccontato la storia di suo fratello Luigi, voi la conoscete?

È molto straziante ma Eleonora Daniele, anche se in pillole ha voluto raccontarla per far capire che non bisogna mai smettere di lottare.

Eleonora Daniele, la storia di suo fratello Luigi

Eleonora Daniele, che ha altre due sorelle, ha perso suo fratello Luigi nel 2015. Aveva solo 44 anni ed era affetto da autismo. La conduttrice di Storie Italiane era molto legata a suo fratello che da tempo viveva a Padova in una struttura specializzata.

Lei lo andava a trovare appena poteva perché stare insieme a lui era un piacere. Tra di loro c’era un legame profondo che con la morte si è solo interrotto in parte. Il fratello è morto improvvisamente e lei questa perdita non l’hai completamente superata anche se sono già passati diversi anni.

E la stessa conduttrice lo ha ammesso nel corso della sua trasmissione in una puntata del 2019. “Io ho avuto un lutto – ha spiegato la Daniele a Lory del Santo che ha raccontato i suoi dolori di mamma -. Mio fratello è morto quattro anni fa. Ogni giorno che passa, dentro di me c’è qualcosa che io non supero” ha confessato.

Un dolore che non riesce a metabolizzare: “Non riesco a farmene una ragione. Mio fratello era come un figlio per me – ha ammesso- Quando ascolto queste tue parole, mi faccio forza. Ti ringrazio”.