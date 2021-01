Eleonora Pedron, senza veli in slip sul divano. La maglietta trasparente fa vedere tutto – FOTO

Scatto decisamente bollente per Eleonora Pedron, in slip e maglietta sul divano è una bomba di sensualità. I fan ringraziano per il regalo

Bella come non mai Eleonora Pedron. 38 anni e un crescendo si sensualità per lei che, attrice, showgirl e modella italiana, sa bene come conquistare scatto dopo scatto il suo pubblico che la segue da moltissimo tempo ormai.

Eleonora riesce a mantenersi in splendida forma anche grazie allo sporto che pratica con regolarità. E’ infatti un’appassionata di corsa e patica Boot Camp, una disciplina di fitness simile all’addestramento dei Marines americani. Spesso ne ha anche dato dimostrazione sui Instagram, social sul quale è seguita da 430mila follower.

Maglietta fine e slip, Eleonora Pedron sconvolge i fan su Instagram

“Sotto la luce distrattamente e scomodamente presente” scrive Eleonora a mergine dello scatto condiviso ieri nella sua pagina Instagram che la ritrae in una versione decisamente seducente a maliziosa. E’ stesa a pancia in su nel divano di casa, si copre il viso con le braccia, indossa solo degli slip neri sgambati e una maglia bianca trasparente che fa parzialmente intravvedere il seno generoso.

La maglia è allungata verso il viso vista la posa inarcata della schiena, la pancina è scoperta e il gioco di luci che dalla finestra dietro di lei ricade sulle sue forme toniche, regala uno spettacolo molto interessante.

La padovana è stata Miss Italia 2002 ed è ancora tra le più amate dal pubblico italiano per la sua simpatia e bellezza travolgente. Innamoratissima dal 2019 con l’attore Fabio Troiano, per loro ancora nessuna data per le nozze, speriamo che però presto ci comunichino la bella notizia.