Elettra Lamborghini distesa sul Divano in una posa da sogno – FOTO

Elettra Lamborghini sempre stupefacente su Instagram: la nota ereditiera fa impazzire tutti con una posa sexy sul divano.

Elettra Lamborghini sa sempre come illuminare il mondo dei social network: la bella ereditiera pubblica quasi tutti i giorni stories da cardiopalma e fotografie meravigliose. La nativa di Bologna è dotata di un fisico spettacolare e le sue curve fanno letteralmente sognare gli innumerevoli followers.

Elettra, anche oggi, ha postato una foto meravigliosa. La classe 1994 è distesa comodamente sul divano e indossa un vestito incredibile che mette in risalto le sue forme da capogiro.

Elettra Lamborghini distesa sul divano, vestito incredibile e forme spettacolari

Elettra ha infiammato il mondo dei social network con una foto delle sue. La giovane cantante è distesa comodamente sul divano e indossa un vestitino estremamente piccante che mette in risalto il suo décolleté da urlo. La nota ereditiera lascia tutti a bocca aperta con la sua posa sexy e le sue gambe incrociate.

Il post non è ovviamente passato inosservato e ha raccolto in appena mezz’ora ben 50mila cuoricini. “Perché mi stai chiamando? Chi sarà mai?“, ha scritto nella didascalia in spagnolo. Elettra, nella foto, ha infatti il telefono vicino alle orecchie.

La Lamborghini, qualche settimana fa, mandò in estasi i suoi followers condividendo un video in cui dimostrò il motivo per cui viene chiamata ‘La regina del Twerking’.