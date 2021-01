Elettra Lamborghini svela al pubblico una sorpresa inaspettata: “Me la farei…”

Elettra Lamborghini svela nuovi orientamenti sulla propria privacy e si sbottona così: “Me la farei sicuramente…”

Il nome di Elettra Lamborghini ha creato un effetto di forte empatia con il pubblico social e della tv in generale. Dopo l’avvento del twerking nel mondo della musica, la regina di rapper e pop è entrata dritta nel cuore degli appassionati.

Elettra si è così riscoperta un “pezzo da novanta” nel campo dello spettacolo, scendendo a compromessi con il pubblico, attraverso i dettagli della propria vita. Uno fra questi è il matrimonio con il Dj Afrojack, con il quale è convolato a nozze, subito dopo l’estate.

Entrambi hanno dimostrato un grande affiatamento e attrazione sentimentale. i follower hanno ceduto alle lusinghe della cantante bolognese, non solo per le sorprese che regala, ma anche per una certa considerazione che gli addetti della tv le riservano. Nelle ultime settimane l’abbiamo vista protagonista nello show di Stefano De Martino, “Dove Tutto è Possibile”, in cui ha dato altre dimostrazioni del suo immenso talento da “fata” twerkina

Elettra Lamborghini, la risposta sorprendente all'”interrogatorio” su Instagram

L’avvento di Elettra Lamborghini nel mondo dello spettacolo ha rivoluzionato i piani dei fan, innamorati di un personaggio che dal punto di vista musicale e sensuale ha dato una svolta non indifferente.

Un’altra “dose” di successo si è vista anche durante le scenografie social, per una cantante che fa del suo forte, non solo la voce sublime, ma anche un benessere estetico che mette in risalto le “forme” e la prosperosità fisica.

Ad oggi la popolarità della Lamborghini è salita alle “stelle”, a tal punto da sbilanciarsi con una certa confidenza tra il pubblico numeroso. In una delle “storie” Instagram, la bolognese si è resa protagonista di un interrogatorio, accogliendo dubbi e perplessità dei fan sulla propria privacy.

Alla domanda “Continui ad essere attratta dalle donne?” la ragazza twerkina si è così “sbottonata” da un punto di vista dell’attrazione fisica verso una persona: “Sì, me la farei sicuramente”. Il riferimento è ad una delle concorrenti del Grande Fratello Vip, ovvero Auda Del Vesco, all’anagrafe, Rosalinda Cannavò.

Insomma, Elettra Lamborghini sembra entrata davvero in sintonia con il proprio pubblico e ad oggi non ne vuol sapere di interrompere questo splendido rapporto d’intimità, fatto di sorrisi e scambi di battute