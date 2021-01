Fabrizio Corona, prima il silenzio e poi la reazione: “E andiamo!” – VIDEO

Fabrizio Corona si scatena in una stories pubblicata tramite il proprio profilo Instagram: l’esultanza sul social network

Il derby di Coppa Italia, Inter-Milan, giocato ieri sera, ha regalato tantissime emozioni. Milioni di persone, tifosi di entrambe le squadre, nel nostro Paese e non solo, sono rimaste con il fiato sospeso per circa 100 minuti. Così tanto si è dovuto attendere prima di scoprire la formazione vincitrice, che ha così ottenuto il pass per la semifinale della competizione.

A tenere banco, oltre agli aspetti prettamente calcistici, è stato lo scontro verbale tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic, uno scontro che ha rischiato di degenerare. Nella girandola di emozioni, non sono mancati poi l’espulsione dell’attaccante svedese, l’infortunio dell’arbitro Valeri e un calcio di rigore in favore dei nerazzurri. In quel momento, davanti alla televisione, vi era anche un tifoso d’eccezione. Stiamo parlando di Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona, l’esultanza al gol di Lukaku su rigore in Inter-Milan – VIDEO