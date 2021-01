Flora Canto: fondoschiena sporgente e sguardo allettante, che FOTO

Avete visto che splendore Flavia Canto? La moglie di Brignano con le sue foto regala emozioni uniche al pubblico, che spettacolo

Attrice e conduttrice televisiva, Flora Canto è un concentrato di bellezza e talento. Dal 2013 è la compagna di Enrico Brignano, il loro è stato un colpo di fulmine. I due si sono incontrati in spiaggia e da lì non si sono più lasciati, anzi hanno incoronato il loro amore dando alla luce una bambina meravigliosa di nome Martina. Hanno diciassette anni di differenza, ma cosa importa se sono innamorati? Il comico romano è invidiato da tutti per avere accanto una donna come Flora, avete visto le sue ultime foto su Instagram?

LEGGI ANCHE>>>Enrico Brignano, da Bianca Pazzaglia a Flora Canto: gli amori del presentatore – FOTO

Flora Canto: avete mai visto un fondoschiena così? FOTO

LEGGI ANCHE>>>Flora Canto, lady Brignano e quella FOTO al mare: fisico impressionante

Più di trecentocinquanta mila follower seguono questa meraviglia su Instagram, dove non vengono pubblicato solo foto a lavoro ma anche a casa e in famiglia. Flora ama la sua vita e quello che possiede, non potrebbe desiderare di meglio. Nel backstage però si lascia andare e sfoggia tutta la sua sensualità. Gonna di pelle nera e maglione rosso in contrasto fanno da cornice al suo fondoschiena. Beato Brignano, molti direbbero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da floracanto (@floracanto)

“Sei bellissima tesoro, sia dentro che fuori” si legge nel primo commento; “Bellezza tanta, complimenti” scrive un altro utente.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da floracanto (@floracanto)

Bella dentro e fuori, con o senza trucco. Anzi molti la preferiscono naturale così da ammirare ancora di più le sue forme e il suo sguardo. Una dea della televisione e dei social.