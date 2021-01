Francesca Brambilla, primo piano e scollatura prorompente – FOTO

Francesca Brambilla in uno scatto a dir poco bollente su Instagram, la modella e influencer esibisce un decolletè da paura

Se parliamo di fascino e sensualità, non possiamo non menzionare in merito la splendida Francesca Brambilla. Classe 1992, è da tempo un volto piuttosto noto del mondo dello spettacolo. L’abbiamo ammirata come ombrellina sulle piste del campionato del motomondiale, come ‘coniglietta’ di Playboy Italia, il suo nome è comparso anche nelle cronache di gossip: tra i suoi flirt, quello con il rapper Gue Pequeno. Si è imposta definitivamente all’attenzione dei fan partecipando ad Avanti Un Altro nei panni della ‘Bona Sorte’. Il nomignolo, effettivamente, è quanto mai azzeccato. E lei lo dimostra di continuo con i suoi scatti su Instagram che tolgono davvero il fiato.

Francesca Brambilla, lato A in intimo davvero esplosivo: che curve

Anche quest’oggi, l’immagine che Francesca ci regala è stratosferica. Un primo piano molto semplice, con sguardo dolce e malizioso da cerbiatta e una prospettiva frontale e ravvicinata sul suo esagerato lato A, esibito in lingerie. Impossibile resistere a uno scatto del genere, che non a caso viene riempito di like.

La didascalia della foto parla di ‘imperfezioni’, ma in tutta onestà fatichiamo decisamente a trovarne. Un compendio di eleganza e sensualità francamente impagabile.