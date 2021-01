Francesca Michielin si prepara per Sanremo, lo SCATTO entusiasma i fan

Francesca Michielin, pronta per Sanremo, fa una promessa ai followers: “Io e Fedez vi faremo emozionare”

La copertina di Grazia è tutta per Francesca Michielin. La cantante, pronta a tornare a Sanremo, si lascia immortalare in un outfit da capogiro. Il completino beige è abbinato ad una giacca color marrone, che si intona perfettamente con i capelli e la pelle chiarissima della cantante. Francesca, che non vede l’ora di calcare per la seconda volta il palco dell’Ariston, sarà affiancata da un compagno eccezionale: si tratta di Fedez, rapper col quale l’artista ha già collaborato diverse volte. I due, che saranno senza dubbio i protagonisti del festival, sono pronti a fare scintille insieme.

Francesca Michielin e Fedez: pronti per Sanremo 2021

Dopo le fortunatissime collaborazioni nei singoli “Cigno Nero” e “Magnifico”, Fedez e Francesca Michielin sono pronti a calcare il palco dell’Ariston insieme. Per quest’ultima, non si tratta della prima partecipazione al festival: nel 2016, la cantante arrivò seconda dietro gli Stadio, con il singolo “Nessun grado di separazione”. Questa volta, ad affiancarla ci sarà un compagno d’avventura eccezionale.

Fedez e Francesca gareggeranno con il brano “Chiamami per nome“. Se la collaborazione darà gli stessi frutti delle precedenti, il risultato è assicurato: i due cantanti sono già i favoriti alla vittoria. “Cigno Nero”, singolo pubblicato nel 2013, ottenne il doppio disco di platino dalla FIMI. L’anno seguente, la canzone “Magnifico” guadagnò ben cinque dischi di platino, consolidando il successo dei loro duetti.

Date le premesse, dalla coppia Michielin-Fedez ci si aspetta solo il meglio. I due, che promettono di portare al festival una canzone dai “ritmi diversi“, si sono ritrovati durante lo scorso lockdown, attraverso le dirette musicali nel profilo Instagram del rapper.