Fuori dal coro: Al Bano è contrario al vaccino, “c’è da fidarsi?” – VIDEO

L’opinione di Al Bano sul vaccino é palesemente dubbiosa: lascia interdetti spettatori e conduttore ai microfoni di Fuori Dal Coro.

Ospite del conduttore Mario Giordano alla trasmissione di attualità ed approfondimento in onda su Rete4, Fuori Dal Coro, il cantante di origini pugliesi Al Bano affronta una delle tematiche più delicate di quest’ultimo periodo, ovvero quella dell’efficacia del vaccino anti-Covid. Dal momento che lo stesso Al Bano, facendo riferimento ad i suoi settant’anni inoltrati, si considera un soggetto esposto a rischio sarebbe teoricamente favorevole alla somministrazione. Eppure qualcosa fa crescere in lui alcuni dubbi.

Leggi anche —>>> Al Bano a Verissimo: “Come siamo io e Romina? Vi dico tutto”

Al Bano spiega i dubbi e la sua verità sul vaccino

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Al Bano (@albano_official_)

Potrebbe interessarti anche —>>> Albano e Romina, il ricordo di “quei giorni al mare” in una FOTO che fece impazzire il pubblico

Essendo dunque un soggetto a rischio ed attualmente in attesa che venga informato quando verrà lui somministrata la prima dose come da routine, Al Bano affronta il conduttore televisivo esponendo quali siano i suoi dubbi in proposito. Ad emergere sarà principalmente un forte senso di sfiducia, e probabilmente condizionato da una reticenza generale che pare stia dilagando ultimamente ma senza un valido motivo.

“Appena mi chiameranno vedrò come sto con la testa”, ha risposto alla domanda del conduttore per poi continuare: “C’è da fidarsi? Questa è la domanda, io me la pongo. Ho letto gli ultimi risultati e lasciano un po’ di dubbi in giro“

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fuori dal coro (@fuoridalcorotv)

L’interezza dello studio televisivo sulla dubbia veridicità della considerazioni del cantautore ha risposto con un solidale silenzio. Sembrerebbe infatti che Mauro ed il suo pubblico si siano automaticamente zittiti di fronte a tali ed inaspettate dichiarazioni. Che ciò possa portare Al Bano ad entrare nella cerchia dei No Vax è sicuramente da escludere, eppure…