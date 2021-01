GF Vip: Elettra Lamborghini sognando Rosalinda, la dichiarazione in diretta

Elettra Lamborghini dichiara apertamente la sua attrazione per Rosalinda Cannavò ed al Grande Fratello Vip è subito rivelazione.

La cantante ed influencer, Elettra Lamborghini, ha palesato inaspettatamente un nascente interesse per la coinquilina messinese del Grande Fratello Vip. La notizia però sembra lasciare in un primo momento moltissimi suoi fan interdetti, vista le sue recenti e al quanto desiderate nozze con il dj Afrojack. Eppure l’artista ha voluto ugualmente svelare in diretta i suoi apprezzamenti per l’attrice siciliana, scopriamo nei dettagli cosa è accaduto.

Elettra Lamborghini in love with Rosalinda Cannavò

Elettra ha spiegato in una storia sul suo profilo Instagram cosa la spingerebbe tra le braccia della chiacchierata concorrente. “E’ vero che continuo ad essere attratta dalle donne” ha iniziato così la sua confessione, puntualizzando al contempo e con leggerezza il destinatario delle sue parole “Rosalinda ad esempio me la farei“.

Se si pensa che, dopo le dichiarazioni di fine anno, che Elettra sarebbe dovuta entrare all’interno della casa del GF, la questione fa riflettere. Chissà dunque, se le due si fossero trovate davvero una di fronte all’altra cosa sarebbe potuto accadere. Ma purtroppo la cantante bolognese ha ricevuto lo stesso verdetto destinato alla sorella, Ginevra Lamborghini, restando in fin dei conti entrambe escluse dal gioco.

Eppure il tutto suona come una voluta impresa goliardica, e che abbia in sé molta più ironia di quanto si potesse credere in un primo momento. Dunque il suo legame matrimoniale con il celebre dj resta ad oggi ben saldo, nonostante le folli dichiarazioni della simpaticissima Elettra.