La bella influencer Guendalina Tavassi condivide due foto su Instagram che fanno impazzire il web, bellezza da capogiro

La Tavassi è sempre più sensuale con il décolleté in vista e lo sguardo magnetico con le labbra carnose, fa impazzire. I commenti sotto le foto sono come sempre di adorazione ma c’è anche chi critica la Tavassi. Un’utente scrive:”Te le vai cercando però, po’n chiagn”, riferendosi al video intimo circolato ovunque della Tavassi qualche settimana fa.

L’influencer però non ci sta e risponde stizzita:”A me sembra di aver pianto solo appena accaduto, siete voi che ne continuare a parlare, io ho cercato di sdrammatizzare subito, anche se c’era poco da sdrammatizzare e sono stata criticata anche per quello! Quindi come ci si dovrebbe comportare per voi? Se mi metto una scollatura è una mia decisione, ma se ti rubano la tua intimità non è proprio la stessa cosa! Prima di essere ignorante evolviti!”.

Guendalina Tavassi continua a difendersi dagli haters

Difficile districarsi sui social tra chi ti ama e chi ti odia. Lo sa Guendalina Tavassi che sopratutto dopo il suo video intimo circolato sul web ha ricevuto un’ondata di critiche. Tuttavia c’è anche chi la ama e la sostiene, utenti che scrivono parole belle come:”Tu diventi sempre più gnocca…comunque non cambiare mai sei troppo forte nella tua semplicità”. La Tavassi ringrazia chi scrive queste parole. E altri continuano dicendo:”Sei una donna che non molla e non si fa mettere i piedi in test e appresso moltissimo”.

Utenti diversi però criticano non solo come si presenta sui social la Tavassi ma anche cosa dice nei vari programmi. L’altro giorno infatti è intervenuta riguardo a Dayane Mello criticandola pesantemente e parlando di sua figlia. Un’utente allora scrive:”Sei vergognosa per quello che hai detto oggi da Barbara D’Urso…pensa a te e quello che fai tu e facevi…solidarietà femminile zero…vorrei vedere se parlassero di tua figlia che faresti vergognati”.

Sono tanti altri i messaggi pesanti che riceve nei commenti la Tavassi. Ma d’altronde quando si è un personaggio pubblico si accetta tutto il pacchetto. Certo forse criticare altre donne per scelte individuali quando si è stati al centro dell’occhio del ciclone per uno scandalo, non è proprio il massimo.