Guerra tra Barbara D’Urso e Alfonso Signorini, i retroscena

Il rapporto tra Barbara D’Urso e Alfonso Signorini, tra frecciatine e provocazioni: i retroscena dello scontro

Fanno parte dello stesso contesto e i loro salotti si alimentano vicendevolmente. I personaggi coinvolti nei rispettivi programmi si scambiano di posto. Eppure qualcosa non è andata per il verso giusto, e la lite tra i due lo certifica.

Sono trapelate dichiarazioni forti ed esplicite che hanno sconvolto i fan del palinsesto di Mediaset, e le considerazioni tra loro non hanno lasciato spazio ad interpretazioni. Cosa è successo?

I contrasti tra Barbara D’Urso e Alfonso Signorini

La storia si ripete. Era il 2018 quando Alfonso Signorini in un’intervista a Le Belve, condotto da Francesca Fagnani, si esprimeva chiaramente in merito alla padrona di casa a Pomeriggio 5. Il giudizio sul tipo di televisione prodotta da Barbara è stato tagliente: “non mi piace, per quanto lei sia una grande professionista, ma non condivido i suoi ammiccamenti, falsi stupori, lacrime e il suo farsi vedere come una casalinga quando la verità è ben altra“.

Una stoccata a tutti gli effetti, al quale molto sinteticamente la destinataria aveva risposto: “gradirà la sua televisione“. Sembrava tornato il sereno, quando prima dell’edizione del GF Vip, che vede come presentatore il direttore di Chi, è stata tempesta.

In un’intervista rilasciata a Libero, risponde al giornalista che domanda se nella casa più spiata d’Italia comparirà la “emergente” Angela da Mondello. La frase è stata secca “No! Mi ritengo lontano da quelle realtà che rispetto, ma io e Barbara abbiamo due sensibilità differenti. Tra Abbate e la signora Coviddi, preferisco Abbate“.

Niente di fraintendibile, e il commento è arrivato forte e chiaro nello studio della D’Urso, che prima dell’esordio del reality, manda degli auguri speciali. La reazione nei confronti del conduttore del GF stavolta si è fatta più incisiva: “Devo fare un in bocca al lupo a tutti i miei opinionisti che sono stati reclutati nella casa del Grande Fratello” proseguendo con il lungo elenco degli ospiti del suo salotto, con una certa specifica “anche al mio amato Fulvio Abbate più volte presente nelle sfere di Live-Non è la D’Urso“.

Signorini ha dato voce al dubbio di molti sulla spontaneità della conduttrice, ma lei non ha risparmiato la verità circa le leggere differenze che intercorrono tra le due proposte televisive. Uno scontro tra rivali ricco di colpi di scena.