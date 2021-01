Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 28 gennaio: dopo il colpo basso di Umberto, Cosimo chiede aiuto a Vittorio.

Il cuore di Gabriella è diviso tra Salvatore e Cosimo, ma la bella stilista non può prendere una decisione nell’immediato. Dopo la morte del padre, Cosimo è toppo afflitto reggere un colpo del genere e, in ogni caso, la ragazza non è sicura di voler davvero tornare dal suo ex. Gabriella cerca di stargli accanto al fidanzato come può, ma il ricordo del bacio con Salvatore continua a tormentarla. Intanto Agnese trova ogni scusa per non recarsi al lavoro, tanto da suscitare la preoccupazione di Beatrice, che elabora uno strategamma per riavvicinarla al Paradiso. A casa Amato, Salvatore e Giuseppe litigano furiosamente. Chi la spunterà?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 28 gennaio: Agnese torna al lavoro

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che, dopo l’ennesimo colpo basso sferrato da Umberto, Cosimo chiederà aiuto a Vittorio. Essendo sposato con Marta, il capo del Paradiso cerca di usare la sua influenza sul suocero per convincerlo ad abbassare i toni, ma Umberto sembra irremovibile.

Mentre tra Salvatore e Giuseppe la tensione sale, Agnese riesce finalmente a tornare al grande magazzino. Le colleghe sono sollevate, ma anche Armando è felice di rivederla. Nel frattempo anche Giuseppe trova un impiego: farà il portiere di notte. È giunta l’ora di essere utile alla famiglia.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Luciano e Clelia riveleranno a Carletto che aspetta una sorellina o un fratellino. L’ansia, tuttavia, continuerà a perseguitarli.