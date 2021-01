Iva Zanicchi confessa: “Dopo il Covid non riesco più…”

La confessione di Iva Zanicchi: a distanza di mesi dalla guarigione dalla malattia che le ha portato via il fratello Antonio, la cantante di Cremona ha ancora la vista compromessa e non riesce più a leggere

Iva Zanicchi continua a combattere contro gli strascichi lasciati da Covid. Sono passati mesi dalla battaglia da quando la cantante di Cremona è risultata negativa dopo l’infezione da coronavirus, tuttavia sono rimasti i segni emotivi e fisici della malattia.

Iva ha perso l’amato fratello Antonio, che con lei era stato ricoverato per lo stesso male, ma che non ha avuto la sua stessa fortuna. Un dolore difficile da superare visto il legame speciale fra i due, profondo ma la tempo stesso giocoso. “Ricordo che una volta io e mio fratello – ha raccontato Iva in una intervista a “Nuovo” – siamo stati invitati in una trasmissione televisiva per cantare insieme. A fine puntata lui se ne è uscito dicendo che avevo stonato tutto il tempo”.

Ma le tracce del Covid-19 per Iva Zanicchi sono anche fisiche. E la cantante rivela che, dopo tutti questi mesi, ha quasi perso le speranze di riprendersi del tutto.

Iva Zanicchi rivela: “Ho la vista compromessa, non riesco più a leggere: colpa del Covid”

Durante l’intervista l’interprete de “La zingara” ripercorre le sofferenze degli ultimi mesi e fa una confessione sul suo attuale stato di salute. “È pazzesco quanti strascichi lasci questa malattia anche a distanza di mesi – valuta Iva – Io prima ci vedevo poco e oggi non leggo quasi più. Il Covid è una brutta bestia”.

Nonostante questo impedimento però Iva non ha intenzione di concludere qui la sua lunghissima carriera. Secondo le voci degli ultimi giorni potrebbe essere lei ad affiancare Tommaso Zorzi, concorrente della casa del Grande Fratello Vip, come opinionista della prossima stagione dell’Isola dei Famosi.

La cantante spiega che sta già pensando ai progetti futuri ma non parla del programma che quest’anno sarà condotto da Ilary Blasi, su cui mantiene il riserbo. Rivela però che realizzerà certamente un nuovo progetto televisivo: “Farò due puntate in tv – dichiara Iva – in cui racconterò la mia vita e la mia carriera”.