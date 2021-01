Ragazza recuperata dalle acque del lago: tragico epilogo

Una ragazza di 26 anni è morta in ospedale dopo essere stata recuperata dalle acque del Lago di Como ad ad Oliveto Lario, in provincia di Lecco.

Tragedia ad Oliveto Lario, comune in provincia di Lecco, dove una ragazza di 26 anni è morta dopo essere stata recuperata nelle acque del lago di Como. La 26enne di origini straniere era stata notata in acqua da un passante che ha immediatamente allertato i soccorsi, giunti sul posto. Dopo il recupero, la giovane è stata portata d’urgenza in ospedale, dove purtroppo è deceduta qualche ora dopo.

Lecco, ragazza 26enne muore dopo essere stata recuperata dal lago di Como: pare si tratti di suicidio

Una ragazza di 26 anni di origini straniere è morta nella serata di ieri, martedì 26 gennaio, dopo essere finita nelle acque del lago di Como ad Oliveto Lario, piccolo comune in provincia di Lecco. Secondo quanto riporta la redazione locale di Prima Saronno, a notare in acqua il corpo della ragazza sarebbe stato un passante che ha avvertito i soccorsi e poi non ha esitato a tuffarsi nel lago per provare a salvarla.

Sul posto, nella zona di Onno, sono arrivati i vigili del fuoco ed il personale medico del 118. I pompieri sono riusciti a portare a riva la 26enne che era ancora in vita, ma in condizioni critiche. Lo staff medico ha, dunque, provveduto al trasporto in elisoccorso presso l’ospedale Manzoni di Lecco. I medici del nosocomio hanno provato a salvare la vita della ragazza, ma ogni tentativo si è rivelato inutile: la 26enne è deceduta in serata.

Intervenuti anche i Carabinieri di Lecco che stanno indagando per capire come la giovane sia finita in acqua. Al momento, riporta Prima Saronno, pare essersi trattato di un gesto volontario da parte della 26enne, circostanza ancora al vaglio dei militari dell’Arma.