Luca Laurenti lontano dalla tv, ma un annuncio inaspettato spiazza i fan

Lo showman e comico, Luca Laurenti ha fatto perdere le tracce di sè. Ma un clamoroso annuncio potrebbe farlo ritornare sui suoi passi…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Laurenti (@lucalaurentiofficial)

Il “buio” della pandemia da Covid-19 ha risucchiato anche il talento di uno dei frontman più famosi del settore della Mediaset. Parliamo di Luca Laurenti, la “spalla” inamovibile di Paolo Bonolis. La coppia più divertente dell’azienda televisiva sembra abbia fatto (non intenzionalmente) sparire le proprie tracce, ma in modo particolare per il conuige di Raffaella Ferrari…

Paolo Bonolis ha risentito lavorativamente parlando degli effetti del virus, nella speranza che il nuovo anno possa, da un momento all’altro riportargli la “luce” e la visibilità che merita. Mentre Luca Laurenti si è defilato ulteriormente dalla “scena”, dopo che l’azienda Mediaset aveva deciso che per il momento, i game show di “Ciao Darwin” e “Avanti Un Altro” dovevano fare spazio ad altri palinsesti che rispettavano i canoni e le restrizioni, imposte inevitabilmente dal governo centrale

LEGGI ANCHE —–> Massimo Cannoletta e il momento drammatico con Insinna:”l’ho guardato negli occhi”

Luca Laurenti e quella “promessa” che fa sperare…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Laurenti (@lucalaurentiofficial)

LEGGI ANCHE —–> Eleonora Daniele in studio si ferma e lascia tutto: “Ora basta però”



La scomparsa di Luca Laurenti dal mondo Mediaset è coincisa con quella dell’altro presentatore romano, che ha sempre avuto al suo fianco, Paolo Bonolis. I due non hanno avuto più “fortuna” dopo lo scoppio della pandemia, in quanto le trasmissioni di intrattenimento di competenza non potevano rispecchiare i canoni imposti dall’esecutivo, per limitare la diffusione del virus.

La “squadra” di “Avanti Un Altro” si è via via sgretolata, fino a far “infuriare” addirittura Bonolis, che ancora oggi “griderebbe” ad una maggiore considerazione. Il discorso su Luca invece, è un attimo diverso, a causa del suo “fare” malinconico, opposto a quanto siamo abituati a vedere.

Da quì, l’allontanamento definitivo del “Maestro“, che a breve potremmo rivedere al suo posto di “comando” e scoprire tutto sui motivi dell'”eclissi dallo spettacolo. Il messaggio criptico del direttore responsabile della trasmissione di “Avanti Un Altro” però, suona come un “urlo” di speranza. Durante un’intervista, infatti avrebbe “abbozzato” una data per il ritorno del game show in Mediaset.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Laurenti (@lucalaurentiofficial)

Stefano Jurgens dunque è diventato tutto ad un tratto, il “motivatore” momentaneo del pubblico di Luca Laurenti, indicando nell’8 di Marzo, la possibile data di ripresa dello show. Sarà anche l’occasione di rivedere il fatidico e tanto atteso “Maestro”, il cui “digiuno” dalla tv sta preoccupando i fan? Lo scopriremo presto