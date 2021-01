Lucia Javorcekova sensuale da impazzire con un video che spopola su Instagram, flessioni in costume che accendono la passione

I post su Instagram di Lucia Javorcekova ormai dovrebbero recare la dicitura: “vietato ai deboli di cuore”. La super modella slovacca nelle ultime settimane si trova in Messico e sta regalando immagini assolutamente da infarto. Scatti e video che esaltano il suo fisico esagerato e il suo fascino, ben noto agli utenti dei social network già da diverso tempo, ma del quale non ci si stanca assolutamente mai. E quest’oggi, Lucia decide di esagerare, se possibile, ancora di più.

Lucia Javorcekova, esplosiva e provocante più che mai in bikini: ma il finale del video è esilarante

Un breve video in cui la sua femminilità appare sempre più evidente, con il suo corpo intento a crogiolarsi al sole, sulla spiaggia. Distesa sul bagnasciuga, Lucia in bikini esibisce forme, al solito, perfette, impegnandosi in alcune flessioni e piegamenti delle gambe, distese verso l’alto, che risultano quanto mai provocanti e accendono la fantasia.

Lucia dimostra anche grande autoironia. Il video infatti, arrivando fino al termine, ha una conclusione molto divertente. La risacca di una delle onde, infatti, le arriva praticamente addosso, sommergendole il volto e bagnandole i capelli. Lucia si alza di soprassalto, bocca aperta e con espressione un po’ contrariata che strappa anche un sorriso.