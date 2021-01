Mara Maionchi e la sua positività al Covid: “la cosa tremenda è stata…”

L’amatissima diva di Italia’s Got Talent, Mara Maionchi, racconta la sua terribile esperienza con il Covid e la ripartenza.

Nell’edizione dello scorso anno Mara Maionchi è stata una delle più sorprendenti protagoniste di Italia’s Got Talent, un coinvolgente ed esilarante mix di energie che per la gioia dei suoi telespettatori andrà nuovamente in onda questa sera su TV8. Dopo essere risultata positiva al coronavirus alcuni mesi fa ed aver affrontato una complessa sintomatologia, Mara racconta la sua esperienza. Ad aprile compierà il suo ottantesimo compleanno, e combattere con una polmonite bilaterale non è stato così semplice. Eppure, nonostante la triste avventura, il suo senso dell’ironia sembra avere ancora la meglio su tutto.

Leggi anche —>>> Coprifuoco: persone ammassate nei mezzi. Crescono le terapie intensive

Mara Maionchi: dal ricovero ai progetti futuri

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Maionchi (@realmaramaionchi)

Potrebbe interessarti anche —>>> Mara Maionchi ricoverata in ospedale per covid: le condizioni

“Gli 80 anni non me li sento, ma durante il Covid me li sono sentiti tutti“, ha puntualizzato la conduttrice sempre al passo con i tempi. Poi non contenta della sua ilarità ha aggiunto i suoi “ringraziamenti” al periodo di malattia per averla fatta tornare in linea: “la cosa tremenda è che sapeva tutto di cartone. Meno male, va’, ho perso qualche chilo”.

In una delle sue recenti interviste Mara ha approfittato dell’occasione per rivolgere il suo sentito ringraziamento all’équipe medica che l’ha assistita durante il ricovero in ospedale. Fortunatamente le sue condizioni non sono mai state critiche, ma in vista di un peggioramento repentino e per via precauzionale si è pensato che fosse necessario mantenerla sotto controllo. Dopo il ricovero del 23 ottobre e le dimissioni il grintoso personaggio sta tornando in forma, dichiarandosi prontissimo per le nuove puntate del suo talent show preferito al fianco di Frank Matano, della per lei “bellissima” Federica Pellegrini e Joe Bastianich.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Maionchi (@realmaramaionchi)

Per concludere Mara sente il desiderio di rivelare ad i suoi ascoltatori quale sia il suo sogno nel cassetto. “Vorrei fare il Festival di Sanremo,” rivela con un sorriso “ma non come cantante eh!“. Infatti, nonostante lei stessa abbia sempre affermato la sua presenza, dietro le quinte del palco dell‘Ariston, stavolta vorrebbe che fosse diverso.