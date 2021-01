La meravigliosa attrice Maria Grazia Cucinotta condivide una foto in cui appare bellissima con un abito a fiori e il décolleté in vista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta)

La Cucinotta è bellissima su Instagram in un vestito a fiori con il décolleté in vista. I suoi fan impazziscono:”Bella e sopratutto brava”, “In queste vesti tipiche mediterranee non ce n’è per nessuno”. Oggi la bella Cucinotta era in diretta su Rai con Storie Italiane, come sempre bella più che mai. Nelle stories Instagram ha anche mostrato la spesa biologica che gli è arrivata a casa, ci tiene a utilizzare prodotti bio e sani. Sarà forse quello il suo segreto di bellezza?

Maria Grazia Cucinotta e l’impegno per i bambini affetti da SMA

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta)

L’attrice meravigliosa non è solamente una bella donna, s’impegna per la parità dei sessi e aiuta i bambini affetti da gravi malattie. Un esempio per tutti la Maria Grazia Cucinotta. In un post recente ha mostrato la battaglia che aiuta a combattere per i bambini affetti dalla SMA. Questa malattia è molto grave per i bambini, si tratta di un’atrofia muscolare spinale. Molti bambini in mancanza di cure efficaci muoio prima di un anno di vita. Le cure esistono ma sono anche molto costose. Chi riesce a sopravvivere ha comunque molti problemi a muoversi e fare le normali attività quotidiane. L’impegno per aiutare questi bambini da parte dell’attrice è ammirevole.

Sotto alla foto di un bimbo affetto da SMA, condiviso dalla Cucinotta scrive:“é davvero un piacere scoprire che in tanti mi avete lasciato dei messaggi privati per avere mie notizie, con calma, risponderò a tutti voi. Sono finalmente tornato a Taranto dopo 3 giorno a Roma per dei controlli per riguadagnarmi la vita a cui sono tanto attaccato! Io amo vivere ridere e giocare! ho ancora tanti sogni da realizzare e quindi non posso arrendermi! Ancora oggi però ho bisogno dell’aiuto di tutti voi! Ho bisogno di quel farmaco zolgesma per riappropriarmi della mia vita! Vi chiedo aiuto a condividere e a chi avesse il piacere e la possibilità, un contributo economico. Questa volta il gioco si fa duro, ma io non mi arrendo! Federico”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta)

L’attrice ha parlato del bimbo che ha bisogno di queste cure, si chiama Federico ed è ancora tanto piccolo. Ha bisogno di aiuto per guarire e cominciare a vivere la sua vita. Il fatto che la Cucinotta abbia tanto a cuore questa situazione è una cosa che scalda il cuore. Speriamo che Federico possa ottenere le cure di cui ha bisogno, e sicuramente in parte il merito andrà all’attrice.