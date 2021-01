La bella meteorina Martina Hamdy condivide un video su Instagram mentre si asciuga i capelli ricci, bellissima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Hamdy (@martinahamdy)

Martina Hamdy pubblica un video su Instagram in cui appare magnifica mentre si asciuga i capelli ricci, mostra alle donne il suo segreto. Si mette l’olio, la crema, il fluido e in fine lo spray finale. Asciuga poi con il phone apposta per i ricci. Appare sempre bellissima e sexy la Hamdy su Instagram. Nei suoi scatti c’è sempre il suo nuovo gattino grigio che è un’incanto.

Martina Hamdy scelta come testimonial di Marella

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Hamdy (@martinahamdy)

La bella Hamdy nella pubblicità di Marella per sponsorizzare il sito online e acquistare nuovi capi. Appare bellissima e raggiante come sempre la meteorina di Mediaset. La giovane Hamdy, classe 1994, fa infatti la modella oltre che la meteorina. Ha inoltre partecipato al Grande Fratello Vip qualche edizione fa. Di origini egiziane da parte di padre e italiana da parte di madre. Ha frequentato l’Istituto d’Arte e si è poi iscritta alla Facoltà di Architettura. Continua a lavorare come modella anche se al momento il suo principale impiego è in Mediaset come meteorina.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, non si sa molto infatti non ci sono foto sue in compagnia su Instagram o da nessun’altra parte. Lei aveva dichiarato in un’intervista di essere impegnata ma non ha mai fatto un nome. Era stata poi avvistata in compagnia del trapper Sfera Ebbasta ma non si è mai saputo in che rapporti erano. Ha partecipato nel 2012 a Veline ma quell’anno vinsero Giulia Calcaterra e Alessia Reato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Hamdy (@martinahamdy)

Tuttavia viene notata per la sua bellezza fuori non convenzionale e viene chiamata a fare da opinionista in vari programmi tv. Ottiene dei ruoli in alcune fiction e partecipa al GF Vip nel 2018. Il suo sogno è di diventare una conduttrice televisiva affermata e famosa.