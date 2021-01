Nunzia De Girolamo e le foto sexy con Massimo Giletti, “Mio marito non è geloso…”

Nunzia De Girolamo fa parlare di sé per gli scatti sexy con Massimo Giletti. Lei si difende: “Mio marito non è geloso. Giletti? La provocazione è il sale del nostro rapporto”

Ammiccanti e sexy le foto di Nunzia de Girolamo con Massimo Giletti oggi in copertina sul settimanale Chi. I due condurranno insieme un programma su Rai 1, “Ciao Maschio”, in cui il tema portante sarà il rapporto uomo – donna. Se per la prima pagina si è scelta un’immagine sobria dei due conduttori, altrettanto non può dirsi per alcune delle foto che correlano la loro intervista. Nel magazine diretto da Alfonso Signorini infatti i due sono ritratti in camera da letto, con Massimo Giletti che si avvicina alle gambe della collega, mimando l’atto di leccarle. Foto che hanno fatto alzare più di un sopracciglio, dato che Nunzia de Girolamo è sposata con l’attuale ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia.

Giletti: “Sono più geloso io di Nunzia che il marito”

Nell’intervista i due discutono del loro rapporto. Secondo Nunzia de Girolamo: “Mio marito non è mai stato geloso. Di nessuno però. Francesco è distratto. Lavora troppo per accorgersi di queste cose”. E invece di Giletti dice: “La provocazione è il sale del nostro rapporto. Cosa succede quando una donna alfa incontra un uomo alfa, e oltre a lavorare insieme a un programma, diventano grandi amici? Di tutto e di più”. Anche Giletti racconta che quella con l’ex parlamentare è un’amicizia speciale e ammette: “Io sono più geloso di suo marito. Infatti quel Todaro mi ha insospettito“.

Il “Todaro” in questione è il ballerino che ha fatto coppia con De Girolamo durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle. “Ho avuto molti dubbi su loro due” prosegue il giornalista di La7. Ma poi smorza i toni: “Penso che tra due amici di sesso diverso ci sia un’attrazione non intimizzata. Si piacciono come persone, ma non sessualmente”.

Intanto sulla sua pagina Facebook Nunzia de Girolamo ha commentato così il servizio che ha destato scalpore: “Da oggi in edicola, sul settimanale Chi Magazine, trovate una intervista doppia con Massimo, a cui mi lega una storica e forte amicizia, nonché delle foto alcune delle quali anche apparentemente provocatorie. Che però vogliono andare oltre l’immagine, oltre le più banali e semplicistiche apparenze. Il mio nuovo programma ‘Ciao Maschio’, in onda su Rai1 da Sabato 13 Febbraio, sarà non solo un viaggio nell’universo maschile, per scoprire emozioni e sentimenti che di solito vengono attribuite solo alle donne”.