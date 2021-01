Omicidio Siragusa: alcuni sms ricostruiscono le ultime ore di Roberta

Caccamo: nel tentativo di ricostruire esattamente gli avvenimenti della notte del 24 gennaio scorso, un aiuto da alcuni sms

Spuntati alcuni messaggi che la vittima, Roberta Siragusa, avrebbe scambiato con un suo amico la sera del 24 gennaio, l’ultima notte per la diciasettenne. Alla festa ci sarebbe stato anche lui infatti e gli sms scambiati rappresenterebbero un’importante testimonianza per ricostruire la tempistica.

Il ragazzo, con il quale Roberta in passato avrebbe avuto un flirt, avrebbe consegnato agli inquirenti la conversazione: la vittima avrebbe scritto alcuni messaggi dopo l’una ai quali l’amico rispondeva intorno alle 2.30; quando, probabilmente, Roberta era già esanime.

Caccamo: alcuni sms aiutano a ricostruire le ultime ore di Roberta

Sarebbero importanti, per ricostruire l’orario del delitto, gli ultimi sms scambiati dalla vittima con un amico. Come riporta Mariella Pagliaro sul Giornale di Sicilia, i messaggi testimonierebbero che all’una Roberta era ancora viva.

La diciassettenne, trovata morta in fondo ad un dirupo, avrebbe scritto all’amico che il fidanzato, Pietro Morreale, “voleva avere un rapporto sessuale con lei”. Sarebbero susseguiti altri tre messaggi nei quali Roberta avrebbe anche riferito che sarebbe tornata alla festa dopo mezz’ora. L’amico avrebbe poi risposto con un vocale alle 2.30 dicendole di contattarlo “per qualsiasi cosa”.

Il giovane, che ha consegnato i messaggi agli inquirenti, ha anche riferito di non aver dormito per tutta la notte “per un brutto presentimento”. Più volte – spiega il giovane – aveva consigliato a Roberta di interrompere il rapporto con Pietro. Morreale, infatti, era stato più volte violento con la vittima e aveva minacciato di far del male a lei e alla sua famiglia.

Nel frattempo le dichiarazioni del fidanzato, in merito agli avvenimenti di quella notte, rivelerebbero una certa incongruenza. Solo l’autopsia potrà far chiarezza su certi aspetti.