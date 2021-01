Paola Marella: eleganza e stile non mancano mai, e poi il tocco di classe

Conoscete Paola Marella? Una donna elegante e di classe che ha fatto innamorare tutti con la sua trasmissione, avete visto il particolare?

Laureata in Architettura degli interni, grazie al suo talento e alla sua bravura viene notata dal mondo della televisione e così nel 2007 entra a farne parte. Si chiama Paola Marella ed è una conduttrice televisiva, prima con Cerco casa disperatamente poi Vendo casa disperatamente. In poco tempo diventa uno dei personaggi più in di Real Time. Eleganza e classe sono i suoi attributi e poi quel tocco che non rimane di certo inosservato.

Paola Marella: qual è il suo tocco di classe?

Seguita da quasi trecentocinquanta mila follower, Paola Marella nel corso degli anni si è fatta amare dal pubblico italiano. Il talento non le manca così come classe ed eleganza, che la contraddistinguono da tutti. In poco tempo è riuscita a far amare il suo lavoro anche a chi non ne sapeva nulla, attraverso parole semplici e dritte al punto. Sempre sul pezzo, i suoi look sono sensazionali e poi nessuno può dimenticarsi di quel tocco che la rende unica. Avete capito di cosa stiamo parlando?

I suoi capelli grigi sono impeccabili, con le due ciocche avanti più chiare sono la sua particolarità. “Sempre bella” commenta una fan; “Che bella complimenti” scrive un altro utente.

La Marella non vede l’ora di tornare sul set, ormai la sua seconda casa. Le mancano i suoi clienti, i suoi colleghi e l’amore del pubblico che la segue ovunque.