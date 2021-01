Un ragazzo di 19 anni è morto nel pomeriggio di ieri in un incidente avvenuto lungo l’autostrada A14 nel territorio di Rimini. Feriti tre operai che stavano smontando un cantiere.

Aveva solo 19 anni il ragazzo deceduto nel pomeriggio di ieri in un drammatico incidente sull’autostrada A14 nel territorio di Rimini. Secondo le prime informazioni, il giovane si trovava alla guida della sua auto che prima ha investito tre operai impegnati nelle operazioni di smontaggio di un cantiere e successivamente si è schiantata contro il guardrail. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo al 19enne. Feriti non gravemente i tre operai investiti che sono stati portati in ospedale dal personale medico del 118, giunto sul posto.

Tragedia nel pomeriggio di ieri, martedì 26 gennaio, sull’autostrada A14 nei pressi dello svincolo Rimini nord, dove un ragazzo ha perso la vita in un terribile incidente. La vittima è Matteo Skenderi, 19enne originario di Gallipoli (Lecce), ma residente a Misano (Rimini). Stando a quanto ricostruito, come riporta la redazione de Il Resto del Carlino, il 19enne alla guida di un’Opel Corsa, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo della vettura invadendo la corsia di emergenza, dove alcuni operai stavano smontando un cantiere. La vettura ha travolto tre operai ed ha terminato la sua corsa contro il guardrail.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco con diversi mezzi di soccorso. Per il 19enne non c’è stato nulla da fare: estratto il corpo dalle lamiere, il personale medico non ha potuto far altro che costatarne il decesso. I tre operai travolti dall’auto, tra cui un ragazzo di 20 anni, sono stati trasportati in ospedale, uno a Cesena e gli altri due a Rimini. Secondo quanto riferito da Il Resto del Carlino, i tre avrebbe riportato ferite importanti ma non gravissime.

Intervenuti sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno provveduto ai rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e risalire alle cause che hanno portato il giovane a perdere il controllo dell’auto.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vi è anche quella di un malore che potrebbe aver colpito il 19enne mentre si trovava alla guida.