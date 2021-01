Roberta Termali si scaglia contro l’ex Walter Zenga: “Chiedi scusa”

Roberta Termali si scaglia contro l’ex coniuge Walter Zenga. La 56enne chiede pubblicamente al campione calcistico di scusarsi con i figli.

Un grido di rabbia dopo 24 anni dalla rottura. L’ex conduttrice televisiva Roberta Termali mostra ancora risentimento verso l’ex marito Walter Zenga. 56 anni, la donna non vuole ritornare sulle ragioni che hanno portato al declino della storia d’amore con l’ex portiere dell’Inter. A destare la sua rabbia è il comportamento dell’ex nei confronti dei figli. Tra questi Andrea attualmente concorrente del GF Vip 2020.

Al settimanale Chi la donna, ex conduttrice attiva negli anni ‘80 nell’ambito di programmi sportivi, si è aperta in merito al delicato tema.

“Walter dovrebbe chiedere scusa per primo a Niki: lo dice anche Andrea, lo ha sottolineato anche nella Casa, perché Niki ha sofferto di più e ha protetto Andrea che era più piccolo. Il loro padre, non c’era. Posso assicurarvi che non mi vedrete in giro per altre trasmissioni a spiattellare i fatti di casa nostra, a differenza di quanto fanno altri. L’ho trovato davvero ingiusto”, le parole di Roberta.

Famiglia Zenga spaccata: Andrea attacca il padre nella casa del GF

L’ex conduttrice non vuole ritornare sul tema della rottura con Walter. Quello che desidera è che Zenga chieda scusa ai figli per la sua assenza. I due si lasciarono nel 1996 a causa del burrascoso rapporto. Secondo alcune voci da allora non si sarebbero mai più rivisti. Il matrimonio era il secondo per il campione dell’Inter. Prime nozze del calciatore erano al fianco di Elvira Carfagna con cui ha dato alla luce Jacopo e Nicolò. Di seguito alla rottura con Roberta si è risposato con Raluca Rebedea avendo altri due figli.

“Non c’è da ricordare storie d’amore che sono finite, bene o male non importa: qui si tratta di rapporti umani, di sofferenza del cuore”, aggiunge ancora l’ex conduttrice tv.

A breve in uscita un libro firmato dalla Termali stessa. Si tratta di un’autobiografia. La donna è molto rammaricata per la sofferenza vissuta dai figli in tutti questi anni. Al GF Vip Andrea ha raccontato di non avere rapporti con il padre da quasi 14 anni.

Dopo queste dichiarazioni la famiglia Zenga si è spaccata tra chi sostiene Andrea e chi invece difende Walter.