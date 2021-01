Roshelle, capelli rosa e occhi da “tigre”: è musica per le orecchie – FOTO

La cantante dai capelli rosa, Roshelle colpisce al fondo il cuore degli innamorati con uno sguardo accattivante: “Musica Maestro”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Я♡Sh (@roshellemusic)

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Difficilmente l’abbiamo ammirata nelle vesti di “imperatrice” della musica, negli ultimi tempi. A causa dell’imperversare della malattia, Roshelle non ha potuto “scatenare” come suo solito, tutta la sua adrenalina, come ha sempre fatto dall’inizio della sua carriera.

Il ringraziamento a Fedez, per aver scoperto il suo innato talento è doveroso, ma il merito di una cantante che oggi è diventata “musica per le orecchie” per molti fan è tutto di Roshelle. Ha risentito gli strasichi del virus italiano, ma lei non ha fatto mancare neanche un “briciolo” in quella che molti considerano una seconda qualità. Ovvero una sensualità oltre i limiti, propinata durante i backstage per le riprese discografiche, piuttosto durante i relax casalinghi, per cercare di aumentare una visibilità, che fa già tanto “rumore” di suo.

L’ex “stellina” di X Factor non è riuscita a vincere il programma. Ma si porta dietro una “scìa” di bellezza e talento, venuti fuori solo in un secondo momento

LEGGI ANCHE —–> Sara Croce, la Bonas è sempre strepitosa, il davanzale è prorompente – FOTO

Roshelle, “raddoppio” di bellezza in primo piano: “Sono tornata…”

LEGGI ANCHE —–> Carolina Stramare mostra il piercing e i fan vanno in estasi – FOTO

Dopo mesi e mesi di “buio” totale, la rapper più adrenalinica dei giorni nostri, uscita dalla “scuola” di musica di X Factor è tornata a “ruggire” alla sua maniera. Così Roshelle è entrata a “gamba tesa” nel cuore dei più forti di carattere e intende rimanervi il più a lungo possibile.

Siamo ai “confini” e appena dietro le quinte di un lungo percorso che la potrà far apparire sul palcoscenico più affascinante e adrenalinco di sempre. Parliamo del piccolo o grande schermo, ma i tempi, a tal proposito potrebbero essere ancora prematuri.

Eccola dunque trovare nuovamente la sua dimensione, nei backstage musicali a testimoniare la sua effettiva bravura. Roshelle è pronta a farci sognare, con la sua voce sublime e un fascino, riservato ai soli utenti di Instagram.

Lei non si smentisce praticamente mai con quel fascino risoluto, messo in evidenza da un “fascio” luminoso di capelli rosa e degli occhi da “tigre”. L’ex concorrente di X Factor è pronta finalmente a scatenare tutta l’impassibilità di un talento in fase esplosiva.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Dopo un lungo “digiuno” professionale, non poteva far mancare ai follower, un “raddoppio” di bellezza affascinante, accompagnata da un paio di cuffie “over-ear”. E allora tenetevi forte, perchè Roshelle è tornata a farvi “sognare”!