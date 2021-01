Sabrina Salerno in uno scatto per il quale è difficile trovare le parole: spalle all’obiettivo e posteriore che lascia senza fiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Non ci sono più aggettivi ormai per descrivere la bellezza e il fascino intramontabile di Sabrina Salerno. La cantante e showgirl, anche ora che ha superato i 50 anni, si conferma una icona sexy all’italiana con pochi eguali. Nell’epoca di Instagram, ha riscoperto di fatto una seconda giovinezza, ammesso che la prima si fosse mai esaurita. E’ una delle beniamine della community, grazie alla sua sensualità assolutamente esplosiva e genuina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sabrina Salerno bellissima in primo piano, la canotta strettissima evidenzia le forme – FOTO

Sabrina Salerno, ‘oltre i tacchi c’è di più’: il didietro e le gambe mostrano il paradiso

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sabrina Salerno versione hot, la maglietta bagnata fa vedere tutto. Irresistibile – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Quest’oggi, però, si rischia davvero di rimetterci le coronarie. Nel suo nuovo scatto cita uno dei suoi grandi successi, scrivendo nella didascalia ‘Oltre i tacchi c’è di più’. Eccome se c’è. La foto la ritrae su tacchi a spillo elegantissimi, di spalle all’obiettivo, evidenziando gambe lunghissime e perfette e in una posa che definire provocante è poco.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Piegata in avanti, esibisce un lato B esagerato, che fa perdere la trebisonda. Un fisico pazzesco, che lei cura con costante allenamento. L’attività fisica è uno dei cavalli di battaglia di Sabrina, il suo fascino non sta solo nei doni di madre Natura, anche se indubbiamente aiutano. Impossibile non perdere la testa per una donna così.