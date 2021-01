Il Festival di Sanremo continua a prendere forma e questa volta Amadeus ha annunciato chi lo affiancherà alla conduzione nel corso della prima serata

Seppure in piccole dosi Amadeus annuncia nuovi dettagli sul Festival di Sanremo la cui partenza è ancora fissata per il prossimo 2 marzo. Nonostante le polemiche e le difficoltà riscontrate sul piano organizzativo -come quella inerente alla presenza del pubblico- per il momento non è stato contemplato ancora uno slittamento. Per questo motivo il conduttore continua a presentare al pubblico le novità di quest’anno che andranno a dare forma all’evento. Cinque lunghe serate all’insegna della musica ma anche dell’intrattenimento, come da tradizione. Dopo i nomi dei primi ospiti arriva ora l’annuncio sulla co-conduttrice della prima serata.

Ad aprire Sanremo 2021 sarà la top model Naomi Campbell

Per aprire la 71esima edizione del Festival il presentatore ha voluto accanto a sé una delle modelle più famose al mondo, Naomi Campbell. Sarà lei la co-conduttrice della serata d’apertura, il 2 marzo, e ad annunciarlo ci ha pensato proprio Amadeus a La Stampa dove ha spiegato perché ha insistito sulla sua presenza. “Quest’estate ho visto un servizio in tv su di lei e su quello che rappresenta al di là della moda” -dichiara- “Naomi potrà raccontare ciò che il pubblico non sa di lei“.

Amadeus vuole portare quindi contenuti, non solo immagine, e le donne che lo affiancheranno nel corso della settimana avranno tutte modo di rappresentarsi come meglio preferiscono, ha annunciato. Saranno dieci in totale ma per la prima serata ha voluto che ci fosse proprio Naomi Campbell che porterà stralci della sua vita sul palco dell’Ariston. Dalla sua amicizia con Nelson Mandela alla sua battaglia contro il razzismo. “Vedrete, sarà magnifica“, sottolinea il presentatore.

Quello della modella è solo il primo nome emerso mentre gli altri saranno annunciati nel corso delle prossime settimane. Si conoscono invece già alcuni degli ospiti che saranno presenti al Festival. Il calciatore Zlatan Ibrahimovic e il cantante Achille Lauro accompagneranno il pubblico in tutte e cinque le serate. Presenti anche Elodie e la giovane attrice Matilda De Angelis.