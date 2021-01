Sara Croce, la Bonas è sempre strepitosa, il davanzale è prorompente – FOTO

Nuova foto osé condivisa dalla bella Sara Cremaschi, è impossibile non notare il seno in bella mostra. Lei è divina in pizzi e merletti

Occhi azzurri ipnotici e una chioma bionda fluente come quella che tutte le ragazzine immaginano appartenga alle principesse dei film. Sara Croce, la Bonas di “Avanti un altro” è amatissima dal pubblico che presto, a marzo, potrà rivederla su Canale Cinque con le nuove puntate.

22 anni appena, Sara è diventata conosciuta a seguito della partecipazione a Miss Italia nel 2017 arrivando ad un quarto meritatissimo posto. Ha anche vestito poi i panni di Madre Natura in “Ciao Darwin” sempre con Bonolis.

Sara Croce insieme alle colleghe Cremaschi e Ruggeri, un paradiso in terra

“Le tre (dis)grazie😂🥰💖#avantiunaltro #amarzositorna @sdl.tv” scrive Sara Croce a margine dell’ultimo scatto che ha condiviso nella sua pagina Instagram dove è seguita da 853mila follower. La vediamo insieme alle sue altre due colleghe di avventure, Laura Cremaschi e Claudia Ruggeri.

Si tratta di un selfie allo specchio delle tre divine che con tanto di accappatoio, studiatamente aperto sull’abito di scena, mette in mostra il seno prorompente delle tre, che bellissime strappano più di un sorriso a oltre 46mila fan in delirio.

Per Sara corpetto in pizzo rosa antico che ben si addice alla sua carnagione chiara, trucco importante e un orecchino a croce che le penzola prepotente dall’orecchio destro. Le tre sono una gioia per gli occhi di moltissimi maschietti che ringraziano nei commenti Sara per aver condiviso cotanta bellezza in un solo scatto. “Chi non vorrebbe avere disgrazie??? 😂”, “Che spettacolo che siete❤️”.