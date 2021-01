Zodiaco, sei vittima delle tentazioni? Scopri i segni meno fedeli in assoluto

Per alcuni segni zodiacali restare fedeli e non cadere in tentazione risulta qualcosa di veramente difficile: scopriamo di chi si tratta e perché

Quando si parla di amore e di relazioni entrano in gioco una serie di fattori che permettono di far funzionare un rapporto. Dalla fiducia, alla complicità, fino alla fedeltà. Per alcune persone sembra però essere davvero difficile rimanere impassibili dinnanzi a delle tentazioni nelle quali cadono facilmente. Secondo le stelle tre segni zodiacali in particolari sarebbero attratti da questo tipo di cose, finendo inevitabilmente per tradire chi li sta accanto. Scopriamo quali sono e perché lo fanno.

I segni zodiacali meno fedeli in assoluto

Tra i segni zodiacali meno fedeli troviamo il Cancro, ben conscio del fascino che emana. Proprio l’attenzione ricevuta lo porta spesso a lasciarsi coinvolgere in situazioni pericolose, che potrebbero portarlo in tentazione. Dinnanzi a questo sarà difficile per questo segno resistere e non tradire. È anche uno dei motivi per i quali è così complicato per il Cancro mantenere una relazione duratura e stabile. Non riesce proprio a non guardarsi intorno e a non lasciarsi condizionare dall’influenza che il suo fascino ha sulle altre persone.

Poi troviamo il segno dei Gemelli, dalla mentalità piuttosto intricata. Raramente questo segno ha una lucidità tale da non entrare in un loop di pensieri. Le sue idee sono infatti spesso confuse e per trovare risposte tenderà a lasciarsi andare a nuove esperienze. Costantemente alla ricerca di stimoli e inedite emozioni, sarà complicato per i Gemelli rimanere ancorati a una relazione. Tutto questo li porta a cadere spesso in tentazione finendo per tradire chi li sta accanto.

Forse il segno in assoluto meno fedele è lo Scorpione, che ama in maniera folle essere tentato. Il suo problema è non riuscire quasi mai a resistere finendo per lasciarsi coinvolgere. Un segno abile a mentire che proprio per questo il più delle volte riesce anche a non farsi scoprire. Sembra poi che sia una vera calamita di tentazioni. Spesso non è lo Scorpione a ricercarle, ma sono loro a finire sulla sua strada. Quasi come se la vita lo mettesse alla prova costantemente.