Selvaggia Roma: favolosa scorta di baci e décolleté in bella vista – FOTO

La modella Selvaggia Roma si esercita per una favolosa scorta di baci: il tutto è in bella evidenza come il suo décolleté.

L’influencer e modella di origini romane, Selvaggia Roma, ha conquistato la sua notorietà a partire dal 2017. Il suo nome è stato scoperto, rimanendo in gioco nei palinsesti Mediaset, dopo aver partecipato assieme al suo ex partner, Francesco Chiofano, al programma di Temptation Island. Più recentemente, nel 2020 è stata una delle coinquiline del Grande Fratello Vip, sebbene tra i vari scontri con la soubrette Elisabetta Gregoraci e le altre rivalità ha dovuto ben presto lasciare la casa.

Leggi anche —>>> Selvaggia Roma, la canotta scivola giù, solo trasparenze: è amore – FOTO

Selvaggia Roma alla ribalta con la sua scorta di baci

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

Potrebbe interessarti anche —>>> Selvaggia Roma, favoloso primo piano e quella frase sospetta… FOTO

Lo scorso martedì Selvaggia ha condiviso con i suoi fan un post su Instagram e “#besitos💋” è la didascalia riassunta in un affettuoso e mimale hashtag. Nello scatto l’ex concorrente del GF Vip invia un saluto ai suoi ammiratori, i quali sono pronti a rispondere armati di cuoricini e molteplici complimenti.

L’abbigliamento indossato dalla modella per l’occasione si compone principalmente di una maglietta dalle tinte naturali che regala molto spazio al suo décolleté, a quanto pare un evidente fonte di soddisfazione per la quale sarebbe un vero peccato qualora non venisse sfoggiata.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

Infine, Selvaggia con la sua semplice ma risoluta scorta di baci è riuscita a raggiungere un pubblico molto vasto. Sul contenuto vi sono attualmente oltre 17mila like. Inoltre, ieri è stata inoltre una giornata importante, la giovane influncer si è tatuata ancora una volta. I video postati nelle sue storie mostrano la sua contentezza per il suo nuovo anello floreale.