Il semplice trucco per tenere lontani vipere e serpenti

Per gli abitanti della penisola italiana la presenza dei serpenti risulta sicuramente meno fatale rispetto che in alte zone del nostro pianeta. Paesi come l’Australia o L‘India, vista la presenza di esemplari molto più pericolosi, restano invece nel primato per quel che riguarda il numero di vittime di questa tipologia di rettili. Eppure, nonostante in Italia non ci sia la presenza di specie totalmente letali, la fobia dei serpenti resta un problema da non sottovalutare. Ma grazie all’ausilio di un semplice trucco, e di altri metodi alquanto infallibili, si può evitare di incorrere in incontri di tal genere.

Come tenere a bada vipere e serpenti: il trucco

Specialmente per quel che riguarda la vipera. Attenzione alle sue cinque differenti varianti, ed altri due esemplari particolarmente pericolosi (il Malpolon monspessulanus e il Malpolon insignitus). Bisogna innanzitutto prestare molta attenzione ai segni di una loro ipotetica presenza. Se nel giardino della vostra abitazione avete modo di avvistare dei resti di pelle di serpente, dovuti alla muta, delle ferite inspiegabili ai vostri animali da compagnia, oppure delle impronte sospette, allora è necessario passare all’azione.

Il primo passo è quello di sgomberare l’aria da possibili nutrimenti per i rettili in questione, come roditori ed anfibi, scambiando la loro presenza con quella di alcuni predatori ad hoc ( uccelli rapaci, galliformi). Il secondo obiettivo è di evitare inconsapevolmente di creare un rifugio al vostro ospite inatteso, evitate gli accumuli di oggetti e lasciate in ordine gli ambienti. Per lo stesso motivo è importante curare l’erba, se presente, nel vostro cortile.

Se vi trovate in una situazione di emergenza ed a contatto con uno dei suddetti esemplari mantenete la calma, per difendervi non provate ad afferrarlo con le mani, ma utilizzate un forte getto d’acqua e se dovete sottoporli alla cattura utilizzate una rete senza ucciderlo. In seguito, da tenere a mente, è d’obbligo avvisare la protezione animali perché se ne occupi direttamente.