Alberto Matano frenato anche lui come tanti dal coronavirus, non andrà in onda La vita in diretta negli studi della città ligure

I vertici Rai hanno dovuto tagliare l’edizione de La Vita in diretta condotta dalla città ligure di Sanremo per il Festival, a causa della pandemia. Già sarà un Festival fuori dal normale, dovuto alla restrizioni per il coronavirus infatti non ci sarà il pubblico all’Ariston. Tuttavia per evitare aggregamenti anche molte trasmissioni sono state limitate per evitare un sovraffollamento.

LEGGI ANCHE>>>Guendalina Tavassi un primo piano da infarto, il décolleté completamente in vista-FOTO

Alberto Matano non condurrà la Vita in diretta a Sanremo per il Festival

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Mikaela Neaze Silva, balletto sexy su Tik Tok: spettacolo adrenalinico – VIDEO

La decisione ormai è confermata, Matano non condurrà il programma dalla città dei fiori ma bensì dallo studio in via Teulada a Roma. Un dispiacere per tutti sicuramente ma purtroppo le restrizioni sono molte e non si può rischiare. Non è l’unico programma ad aver subito questo però, infatti nessun programma si trasferirà a Sanremo nella settimana del Festival che comincerà l’1 marzo fino al 6. L’unica che andrà a Sanremo sarà Mara Venier con la puntata di Domenica In il giorno dopo la finale.

Sicuramente una batosta per tutti i conduttori Rai, ma non c’è nulla da fare quest’anno va così. Potranno avere tutti però un’inviato a testa che racconterà gli avvenimenti del Festival e tutti i segreti. I cambiamenti riguarderanno anche gli addetti ai lavori che saranno ridotti molto per evitare assembramenti. Dovremmo quindi prepararci ad una edizione del Festival atipica e sicuramente diversa dagli altri anni. Ma ormai siamo tutti abituati a vivere in modo diverso quindi ci adatteremo anche a questo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Infondo l’importante è la musica nel Festival, quindi basta che ci sia quella e tutto il resto passa in secondo piano. Con la comicità di Fiorello poi, sarà certo un’altro Sanremo da ricordare. Si attendono i nomi di tutti gli ospiti che ancora non sono usciti del tutto, sappiamo che ci sarà Ibrahimovic per il momento.