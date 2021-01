Silvia Toffanin, conoscete il cognato Luigi? È il fratello di Pier Silvio

La presentatrice Silvia Toffanin è molto riservata, come lei molti altri membri della famiglia. Avete mai visto il cognato Luigi?

Silvia Toffanin, l’inarrestabile regina del sabato pomeriggio Mediaset è circondata da una famiglia non del tutto qualunque. Sappiamo bene tutti che il suo compagno è Pier Silvio Berlusconi, figlio dell’ex premier oltre che amministratore delegato di Mediaset.

Insomma ci sarebbero tutte le ragioni giuste per poter vivere una vita patinata e da copertina ma né Silvia Toffanin e né chi le ruota intorno ha scelto questa strada. Le immagini sue e del suo compagno, ma anche del resto della famiglia sono davvero rare da trovare.

E se la cognata Marina Berlusconi è di certo molto più conosciuta, avete mai visto il cognato della Toffanin? Lui è Luigi, fratello di Pier Silvio, l’ultimo di casa.

Silvia Toffanin, tutto sul cognato Luigi

Il cognato che tutti forse conoscono meno di Silvia Toffanin è Luigi Berlusconi, il più piccolo figlio del Cavaliere. Lui è il terzogenito della ex moglie Veronica Lario e pare voglia seguire le orme del padre nell’imprenditoria.

Ha studiato alla Bocconi di Milano ed è laureto in Economia e Finanza proseguendo e perfezionando i suoi studi in Gran Bretagna alla JP Morgan di Londra.

Fin da subito si inserisce come apprendista in Banca Mediolanum e subito dopo entra nella società di famiglia, la Fininvest. Oggi è sulla bocca di tutti per la sua presunta acquisizione di Grindr.

Luigi si è sposato da poco, nel corso dello scorso anno con la storica fidanzata, Federica Fumagalli ma il gossip sussurra di averlo già beccato più di una volta con la sua ex, Ginevra Rossini.

Luigi è lontano dal mondo dello spettacolo, oggi un po’ meno da quello del gossip per questi presunti tradimenti, ma in generale è un ragazzo molto riservato tanto che non è presente nemmeno sui social.