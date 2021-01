Tragedia familiare, uccide il marito a coltellate poi tenta il suicidio con gas

Donna salvata a Polesella mentre stava provando ad uccidersi con il gas. In serata aveva ammazzato il marito a coltellate. Indagini in corso

Dopo un diverbio all’interno della coppia, lei avrebbe accoltellato il marito, cinquantenne di origini piemontesi, uccidendolo sul colpo. In preda al panico avrebbe poi deciso di togliersi la vita inalando i gas del tubo di scappamento dell’auto nel garage del seminterrato. È stata però salvata in extremis dai Carabinieri che l’hanno portata nel vicino ospedale del capoluogo rodigino.

È quanto accaduto ieri sera poco dopo le 20 in via Majer a Polesella, piccolo Comune a una decina di chilometri da Rovigo, secondo la prima ricostruzione fornita dal nucleo dei Carabinieri di Rovigo intervenuti sul posto.

Il corpo esamine del marito è stato poi trovato all’interno dell’abitazione. Sono in corso maggiori indagini per ricostruire la dinamica esatta della tragedia che ha scosso la piccola comunità.

Rovigo, l’arma del delitto non è stata trovata. Si attende l’interrogatorio della donna

Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, la tragedia è avvenuta verso le 20.30, in uno degli appartamenti del complesso condominiale situato in via Majer. I vicini di casa dei due coniugi hanno chiamato allarmati i Carabinieri dopo aver sentito urlare in modo insistente la donna e l’uomo.

I militari però si sono precipitati pensando di dover intervenire per un caso di lite domestica, non avevano idea di cosa fosse realmente accaduto dentro quella casa. Non appena arrivati, però, si sono trovati di fronte ad una situazione allarmante.

Il corpo esamine del marito e lei rannicchiata nel garage del seminterrato, ancora in vita ma molto debole perché presentava un principio di intossicazione. Sul posto sono intervenuto anche i Vigili del fuoco e gli operatori del Suem, che hanno prestato le prime cure alla donna.

La causa dell’omicidio sembra essere stata a causa di un accoltellamento ma l’arma non è ancora stata trovata, si attende l’interrogatorio della signora per capire cosa è accaduto tra i due. Sul posto è accorso anche il pubblico ministero rodigino, il sostituto procuratore Francesco D’Abrosca.