Un uomo, tuttora ricercato dalla polizia, ha abbandonato due fratellini, figli della compagna in un bosco: la bambina di soli 2 anni è stata trovata morta per ipotermia.

Una bambina di soli 2 anni è stata ritrovata morta in un bosco nei pressi della città di Lake, nel Mississippi (Usa). La piccola sarebbe stata abbandonata insieme al fratellino di 7 anni all’interno di un camioncino in un bosco dal compagno della madre. La coppia pare abbia litigato mentre viaggiava in autostrada e la donna abbia deciso di scendere dal veicolo lasciando i figli con il patrigno. Quest’ultimo avrebbe poi, dunque, deciso di abbandonare il camioncino in un bosco e darsi alla fuga. I due piccoli sono usciti dall’abitacolo allontanandosi: il bimbo si è avvicinato ad un cacciatore che ha fatto scattare l’allarme. Avviate le ricerche, le squadre di soccorso hanno trovato la bambina senza vita.

Aveva solo due anni la bambina ritrovata senza vita in un bosco nei pressi di Lake, cittadina del Mississippi. Secondo quanto riporta la redazione locale di Fox29, la piccola sarebbe morta probabilmente di ipotermia dopo essere stata abbandonata in un bosco insieme al fratellino di soli 7 anni. I due bambini, come ricostruito, erano a bordo di un camioncino insieme alla madre ed al patrigno. Quest’ultimi, mentre si trovavano lungo la Interstate 20 avrebbero litigato. La donna avrebbe, dunque, deciso di scendere dal veicolo e si è recata in una stazione di servizio per chiamare qualcuno che la andasse a prendere.

L’uomo rimasto a bordo del veicolo ha, invece, abbandonato il mezzo in un bosco lasciando a bordo i due bambini che subito dopo sarebbero scesi dall’abitacolo allontanandosi e dividendosi. Il bimbo avrebbe avvicinato un cacciatore che si trovava in zona, il quale ha lanciato subito l’allarme. Sul posto, riporta Fox29, si sono recate le squadre di soccorso che hanno avviato le ricerche per rintracciare la piccola. Purtroppo, la bambina è stata trovata morta, presumibilmente per un’ipotermia, circostanza che verrà accertata attraverso l’autopsia disposta dalle autorità.

La polizia adesso è sulle tracce dell’uomo, accusato di abbandono di minori ed omicidio, che non è ancora stato individuato. La madre, invece, che, riporta Fox29, avrebbe denunciato la scomparsa solo il giorno dopo, è accusata di abbandono di minori. La polizia ha affidato il fratellino della vittima ai servizi sociali.