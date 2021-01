Vanessa Incontrada per Dolce&Gabbana, le FOTO in anteprima

Vanessa Incontrada scelta dagli stilisti Dolce&Gabbana per dare vita all’arte. Ecco alcune foto in anteprima.

Vanessa Incontrada è una delle attrici e conduttrici più amate in Italia. Spagnola di nascita ma italiana di adozione, è riuscita con la simpatia e la sua spontaneità ad entrare nel cuore del pubblico. Non solo TV, anche tanta moda: non tutti sanno infatti che la bellissima spagnola ha mosso dei passi anche in questo mondo, un background che l’ha aiutata – probabilmente – ad entrare nelle grazie di Dolce&Gabbana. Gli stilisti infatti, da sempre esponenti del lusso e della moda che fa sognare, hanno scelto la Incontrada per il la loro ultima campagna pubblicitaria, elevandola a musa ispiratrice. E’ noto come Dolce&Gabbana siano da sempre promotori delle bellezze italiane, rievocando nei diversi spot, quel paese che appartiene ad un passato che ormai non esiste più.

Vanessa Incontrada come un’opera d’arte: le foto in anteprima

Ispirata al pittore Peter Paul Rubens, Vanessa Incontrada da vita all’arte riprendendo alcune tele del pittore fiammingo. Gli scatti che vedono l’attrice protagonista – ammirabili anche sul profilo ufficiale degli stilisti – sono quattro in cui la musa veste con un abito floreale: lunghi, in chiffon colorati e che fanno respirare aria di primavera. Il messaggio che intendono lanciare gli stilisti è molto chiaro, scrivono infatti su Instagram: Romanticismo e grazia si uniscono in questa scena ispirata a Rubens, dove @vanessa_incontrada indossa un abito lungo in chiffon a maniche corte #DolceGabbana con stampa floreale. Scopri la collezione con taglie disponibili fino ad una 54 italiana al link in bio.

Addio quindi ad abiti striminziti, finalmente anche l’alta moda lancia una linea di abbigliamento adatta alle curve di tutte le donne.