WhatsApp “Leggi dopo”, cos’è e come funziona questa novità

WhatsApp introduce una nuova funzione, chiamata “Leggi dopo”, una novità che ci aiuterà a gestire meglio le nostre chat: vediamo come

Gli sviluppatori di WhatsApp non smettono mai di introdurre nuove funzioni per migliorare sempre più l’app di messaggistica istantanea. Negli ultimi tempi, sono sbarcate nell’applicazione feature interessanti che certamente avranno fatto al caso di più di qualche utente. Stiamo parlando di funzionalità da molto tempo attese e richieste dalla vasta platea di utilizzatori dell’app. Tra le tante, annoveriamo i cosiddetti “messaggi effimeri”, vale a dire quei contenuti che si autodistruggono dopo una settimana.

Oppure anche la possibilità di “zittire” le chat per sempre e non più per un solo anno. Si tratta di un cambiamento che potrà sembrare secondario, ma che permette, ad esempio, di stoppare definitivamente dei gruppi fastidiosi senza dover per forza abbandonare una determinata conversazione. Ebbene, ora è in rampa di lancio un’altra funzione che farà la gioia di diversi utenti.

WhatsApp, cosa sono e come funzionano i messaggi “Leggi dopo”