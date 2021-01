WhatsApp, i trucchi su come rendere ultimo accesso non visibile

Esiste un modo per rendere non visibile l’orario dell’ultimo accesso su WhatsApp: in questo articolo vi spieghiamo come fare

Queste ultime settimane per WhatsApp sono state quantomeno un po’ turbolente. L’app di messaggistica istantanea è finita nell’occhio del ciclone per il cambiamento dei termini di servizio e le relative polemiche riguardanti la privacy. Ebbene, dopo la bufera l’applicazione di proprietà del gruppo Facebook ha deciso di frenare sull’entrata in vigore dei nuovi termini di servizio, in attesa di rendere ancor più chiaro agli utenti cosa cambierà una volta accettate le suddette modifiche riguardi la policy sulla condivisione dei dati tra l’app e Facebook.

A pesare su questa decisione potrebbe aver pesato anche la migrazione di un numero non irrilevante di utenti verso le concorrenti Telegram e Signal. Insomma, il discorso privacy sta molto a cuore alle persone che utilizzano WhatsApp. E, in questo senso, uno degli aspetti che preoccupa alcune di queste è quello relativo al discorso “ultimo accesso“.

WhatsApp, come non far comparire l’orario dell’ultimo accesso