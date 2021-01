Avete visto il profilo Instagram di Adriana Volpe? Le sue foto rompono gli schemi, per la conduttrice non esiste altro che eleganza e classe

E’ una conduttrice televisiva molto amata dal pubblico italiano, sempre presente nel mondo dello spettacolo, ormai conosce tutti i trucchi del mestiere. Adriana Volpe è una donna solare, sorridente che non si lascia scappare nessuna occasione, attualmente è impegnata su Tv8 con Ogni mattina. Nonostante il successo lavorativo, l’ex modella sta attraversando un periodo pieno di difficoltà: si è lasciata da poco con suo marito Roberto dal quale alcuni anni fa ha avuto anche una figlia. I due sono in crisi da marzo 2020 e sebbene abbiano provato a ricostruire qualcosa insieme, non c’è stato nulla da fare. Sarà per questo che su Instagram le sue foto sono più sexy ultimamente?

LEGGI ANCHE>>>>Adriana Volpe e “le montagne da scalare” la riflessione più importante – FOTO

Adriana Volpe: cosa ha di diverso l’ultima foto?

LEGGI ANCHE>>>Adriana Volpe e Magalli, la conduttrice: “Ora vi dico la verità”

Quindi la Volpe dopo un matrimonio durato appena quattro mesi e il secondo dodici anni è di nuovo in pista e pronta a conquistare nuovi cuori. Intanto però non si lascia abbattere e su Instagram diventa sempre più sexy. Classe e eleganza non mancano mai, ma la conduttrice sa come farsi notare dai suoi fan che crescono giorno dopo giorno. Sono quasi cinquecento mila. Avete visto la sua ultima foto, non notate qualcosa di diverso? La donna appare più sensuale, con una posa accattivante e quel sorriso stupendo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal)

Una pantera nera dalla chioma bionda, le sue gambe parlano da sole. Il nero le sta d’incanto, sarà per questo motivo che si veste quasi sempre così?