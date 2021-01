Ainett Stephens, top esplosivo: la FOTO fa impazzire i suoi followers. La showgirl ha fatto girare la testa con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Ainett Stephens è una delle showgirl più amate qui in Italia, nonostante sia nata in Venezuela. Venuta al mondo il 28 gennaio del 1982 sotto il segno dell’Acquario, è alta un metro e 82 e grazie alla sua bellezza ha raggiunto tantissimi successi. Nel 2000 è arrivata tra le semifinaliste nel concorso di bellezza Miss Venezuela e nello stesso anno posò per un calendario di cui i ricavi vennero destinate alla popolazioni dell’Amazzonia.

Ainett Stephens, che spettacolo nell’ultimo scatto su Instagram

Nel 2004 è arrivata in Italia e qui si è iscritta al Corso di Laurea in Scienze della comunicazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha partecipato a tantissime trasmissioni dove ha avuto modo di farsi conoscere dai telespettatori per la donna talentuosa e bellissima che è e che è sempre stata. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, si è sposata il 3 settembre 2015 con Nicola Radici e insieme hanno avuto un bellissimo bambino che hanno chiamato Christopher e che ha riempito le loro vite in mille modi.

Ainett su Instagram è seguita ben da 155mila followers che ogni giorno la riempiono di likes, commenti e complimenti. Più il tempo passa e più Ainett diventa bellissima: gli scatti che pubblica ne sono la prova più evidente.