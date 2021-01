Andrea Delogu, fine del matrimonio con Francesco Montanari? Gli indizi

Sembra giunto al capolinea il matrimonio tra Andrea Delogu e Francesco Montanari, ecco svelati alcuni indizi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

Momento difficile e delicato per Andrea Delogu, la conduttrice dalla chioma rossa che con il suo sorriso e il suo modo di porsi, sempre gentile e molto genuino, ha fatto breccia nel cuore degli italiani. Negli ultimi tempi la Delogu appare infatti triste, malinconica e priva della verve a cui ha abituato i suoi followers. I selfie infatti hanno un tenore diverso e qualcuno avrebbe persino notato che la conduttrice si trovi in una casa diversa rispetto a quella del marito, l’attore Francesco Montanari. Una storia, la loro, scandita da alti e bassi sino ad arrivare ad una crisi profonda. Al momento non ci sarebbero conferme né smentite da parte dei diretti interessati, anche se alcuni elementi potrebbero confermare quelle che sono le voci diffuse in rete da qualche tempo.

LEGGI ANCHE -> Justine Mattera: selvaggia in spiaggia, è una bellezza devastante – FOTO

Andrea Delogu, gli indizi della (presunta) rottura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

LEGGI ANCHE -> Justine Mattera, 9 motivi per interessarti al ciclismo, e mostra solo splendori – FOTO

Quindi, ricapitolando: la coppia vivrebbe in due case diverse e lo sguardo triste della conduttrice potrebbero far pensare ad una crisi coniugale. Ma non solo, prestando bene attenzione sui social si vede come una foto insieme non appare in nessuno dei due profili Instagram. Spulciando inoltre tra i follower dei rispettivi account sembrerebbe come Andrea Delogu segua il marito, mentre Montanari NON seguirebbe la Delogu, fattore molto strano per una coppia. Genera tristezza assistere alla fine (presunta) di questo amore che aveva fatto anche sognare; sposati nel 2016 dopo tre anni di fidanzamento, le dichiarazioni fatte dalla coppia rispettivamente nel corso delle interviste poteva far pensare tutto tranne alla fine.

“Mi sembra ieri. Siamo spesso lontani per lavoro: io torno, lui parte… L’intensità del sentimento non cambia. Del resto, ci apparteniamo. Francesco è la persona che più mi conosce al mondo e viceversa” aveva dichiarato la Delogu.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Paradiso (@tommasoparadiso)

Spesso dalla crisi ne deriva un rapporto più forte, sperando che i due possano tornare insieme ed apparire innamorati come nel videoclip di Ricordami, la hit di Tommaso Paradiso uscita lo scorso settembre.